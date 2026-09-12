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12. septembra 2026
Hráči FC Barcelona vystrelili v štyroch zápasoch La Ligy až 84-krát, v Lige majstrov je na čele PSG
FC Barcelona nadeľuje svojím súperom jeden viacgólový debakel za druhým. Súčasná útočná sila tímu FC Barcelona vzbudzuje ...
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Súčasná útočná sila tímu FC Barcelona vzbudzuje rešpekt nielen v Španielsku, ale aj vo futbalovej Európe.
FC Barcelona je momentálne nielen na čele La Ligy, ale je aj najútočnejším tímom celej súťaže.
Real o štyri menej
Okrem toho, že hráči FCB strelili 17 gólov v štyroch zápasoch nového súťažného ročníka v Španielsku, dominujú aj v celkovom počte striel. "Blaugrana" mali už 84 pokusov o gól. Blíži sa im len Real Madrid, "Los Blancos" vystrelili 80-krát a strelili 10 gólov.
Atlético Madrid sa javí ako tretí tím s najväčším počtom striel so 70, hoci už teraz za týmito dvoma gigantmi dosť zaostáva. "Proti Athletic Bilbao mal Barcelona 22 striel, v Elche 11; proti Rayo Vallecano 26; a vo Valencii 25," zosumarizoval web športového denníka Marca.
Útočná forma tímu nemeckého trénera Hansiho Flicka na čele s mladíkom Laminem Yamalom sa neobmedzuje len na La Ligu. Ak rozšírime štatistiky striel na zápas tak, aby zahŕňali aj najvyššiu európsku súťaž, Katalánci sa tiež objavili medzi tímami, ktoré sa najčastejšie pokúšali skórovať v úvodnom kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Najviac striel proti Slovanu
Po prvom zápase je FC Barcelona na piatom mieste LM v počte striel s 22 pokusmi. Iba štyri tímy mali viac striel:
"Na čele je Paríž Saint-Germain, ktorý vedie štatistiku s 35 streleckými pokusmi proti Slovanu Bratislava. Arsenal a Lens mali vo svojich zápasoch po 26 striel a Bayern Mníchov 25. Real Madrid mal v zápase proti Interu Miláno 16 striel," skonštatovala Marca.
Zdroj: SITA.sk - Hráči FC Barcelona vystrelili v štyroch zápasoch La Ligy až 84-krát, v Lige majstrov je na čele PSG © SITA Všetky práva vyhradené.
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