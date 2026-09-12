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12. septembra 2026
Havárie Hamiltona a Bearmana v tréningu potvrdili rizikovosť okruhu v Madride
Nový okruh v Madride na Veľkej cene Španielska MS F1 je rizikový. Havárie Lewisa Hamiltona a Olivera Bearmana počas záverečného tréningu na Veľkú cenu Španielska v rámci svetového šampionátu ...
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12.9.2026 (SITA.sk) - Nový okruh v Madride na Veľkej cene Španielska MS F1 je rizikový.
Havárie Lewisa Hamiltona a Olivera Bearmana počas záverečného tréningu na Veľkú cenu Španielska v rámci svetového šampionátu formuly 1 potvrdili rizikovosť nového okruhu v Madride.
Po tom, čo jazdec Mercedesu George Russell označil trať v Madride za veľmi rizikovú, stratil Hamilton v polovici tréningu kontrolu nad svojím Ferrari a krátko pred koncom havaroval aj Bearman s monopostom Haas.
"Hamilton havaroval v poslednej zákrute v polovici tréningu, pričom si poškodil predné krídlo. Sedemnásobný šampión sa pokúsil vrátiť do boxov a spočiatku odmietal výzvy tímu Ferrari, aby auto zastavil, no napokon musel od tohto zámeru upustiť. Oprava bariér si vyžiadala toľko času, že traťoví komisári pristúpili k zriedkavému kroku a zastavili časomer tréningu; v opačnom prípade by sa jazdci už nemohli vrátiť na trať a pokračovať v jej spoznávaní," informoval web BBC Sport.
Tréning pokračoval 15 minút pred koncom a Antonelli prekonal o 166 tisícin sekundy dovtedajší najlepší čas, ktorý pred vyvesením červených vlajok zajazdil Charles Leclerc z Ferrari.
Monoposty McLaren s jazdcami Landom Norrisom a Oscarom Piastrim sa posunuli na tretie a štvrté miesto pred Maxa Verstappena z Red Bullu a Russella, no následne Bearman dostal so svojím Haasom šmyk a narazil do bariér v 10. zákrute, čím sa tréning predčasne skončil.
Hamilton obsadil v tréningu deviate miesto vďaka času, ktorý zajazdil hneď v úvode. Jazdec tímu Aston Martin Lance Stroll medzitým odštartuje preteky z chvosta po tom, čo si nasadil nový motor a prekročil tak povolený počet komponentov pohonnej jednotky na sezónu.
Zdroj: SITA.sk - Havárie Hamiltona a Bearmana v tréningu potvrdili rizikovosť okruhu v Madride © SITA Všetky práva vyhradené.
Havárie Lewisa Hamiltona a Olivera Bearmana počas záverečného tréningu na Veľkú cenu Španielska v rámci svetového šampionátu formuly 1 potvrdili rizikovosť nového okruhu v Madride.
Po tom, čo jazdec Mercedesu George Russell označil trať v Madride za veľmi rizikovú, stratil Hamilton v polovici tréningu kontrolu nad svojím Ferrari a krátko pred koncom havaroval aj Bearman s monopostom Haas.
"Hamilton havaroval v poslednej zákrute v polovici tréningu, pričom si poškodil predné krídlo. Sedemnásobný šampión sa pokúsil vrátiť do boxov a spočiatku odmietal výzvy tímu Ferrari, aby auto zastavil, no napokon musel od tohto zámeru upustiť. Oprava bariér si vyžiadala toľko času, že traťoví komisári pristúpili k zriedkavému kroku a zastavili časomer tréningu; v opačnom prípade by sa jazdci už nemohli vrátiť na trať a pokračovať v jej spoznávaní," informoval web BBC Sport.
Tréning pokračoval 15 minút pred koncom a Antonelli prekonal o 166 tisícin sekundy dovtedajší najlepší čas, ktorý pred vyvesením červených vlajok zajazdil Charles Leclerc z Ferrari.
Monoposty McLaren s jazdcami Landom Norrisom a Oscarom Piastrim sa posunuli na tretie a štvrté miesto pred Maxa Verstappena z Red Bullu a Russella, no následne Bearman dostal so svojím Haasom šmyk a narazil do bariér v 10. zákrute, čím sa tréning predčasne skončil.
Hamilton obsadil v tréningu deviate miesto vďaka času, ktorý zajazdil hneď v úvode. Jazdec tímu Aston Martin Lance Stroll medzitým odštartuje preteky z chvosta po tom, čo si nasadil nový motor a prekročil tak povolený počet komponentov pohonnej jednotky na sezónu.
Zdroj: SITA.sk - Havárie Hamiltona a Bearmana v tréningu potvrdili rizikovosť okruhu v Madride © SITA Všetky práva vyhradené.
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