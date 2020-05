Hráči Fulhamu a Blackburnu mali pozitívne testy na koronavírus

Dvaja futbalisti anglického klubu FC Fulham, v ktorom pôsobí aj slovenský brankár Marek Rodák, mali pozitívne testy na nový koronavírus a sú v domácej izolácii. Odhalilo to ďalšie kolo testovaní v druhej najvyššej súťaži Championship.Okrem nich sa nakazil aj kapitán Blackburnu Elliott Bennett, ktorý mal negatívny výsledok ešte minulý piatok. Informoval o tom portál BBC. Počas pondelka, utorka a stredy otestovali dokopy 1030 ľudí. Pri predošlých testoch mali pozitívne nálezy dvaja zamestnanci Hull City, no tím neprezradil, či ide o hráčov.Dvadsaťtriročný reprezentačný brankár Rodák len v stredu predĺžil zmluvu s Fulhamom do leta 2024 s opciou na ďalší rok. V klube pôsobí od juniorských čias a hosťoval vo viacerých ďalších anglických tímoch na čele s Rotherhamom United. V tejto sezóne odchytal 24 zápasov, inkasoval 23 gólov a desaťkrát si udržal čisté konto.Kluby Championship sa v pondelok vrátili k bezkontaktnému tréningu a urobili tak ďalší krok k reštartu sezóny. Tú prerušili v marci po vypuknutí pandémie koronavírusu.