Premier League pozná termín reštartu, hráči budú pravidelne testovaní

28.5.2020 (Webnoviny.sk) - Futbal v Anglicku vo svojej špičkovej podobe sa predsa len dočká pokračovania ešte v tejto sezóne. Súťažný ročník Premier League 2019/2020 sa bude dohrávať od stredy 17. júna bez prítomnosti divákov a so striktnými pravidlami, ktoré si vyžiada zdravotný protokol v boji proti ochoreniu COVID-19. Vyplýva to zo štvrtkového stretnutia akcionárov Premier League.Informovali o tom držitelia vysielacích práv BBC a Sky Sports s dôvetkom, že 17. júna nastúpia proti sebe iba Manchester City Arsenal , resp. Aston Villa a Sheffield United.Kompletné 30. kolo potom príde na rad počas nastávajúceho predĺženého víkendu 19.- 21. júna. Celkovo je potrebné odohrať ešte 92 zápasov, aby sa skompletizovala sezóna. Podľa štatistického webu OptaJoe sa najvyššia anglická súťaž dosiaľ naposledy hrala uprostred júna ešte v roku 1947. Vtedy sa 14. júna stretli v súťažnom zápase tímy Sheffield United a Stoke City.Premier League prerušili 13. marca pre šíriaci sa nový koronavírus. Dosiaľ posledný zápas odohrali 9. marca tímy Leicester City a Aston Villa s výsledkom 4:0. Odvtedy sa viedli široké diskusie o podmienkach návratu futbalu na súťažné trávniky v Anglicku.Pôvodne sa uvažovalo o 12. júni ako o termíne reštartu najvyššej súťaže. Kluby sa aktuálne dohodli už aj na kontaktných tréningoch hráčov vo väčších skupinách, ktoré doteraz neboli možné.Dôležitou súčasťou "Projektu reštart" je pravidelné testovanie hráčov a členov realizačných tímov Premier League na nový koronavírus. Z dosiaľ známych výsledkov 2752 testov bolo 12 pozitívnych. Vedenie súťaže chce zachovať frekvenciu testovania dvakrát za týždeň. FC Liverpool má na čele tabuľky náskok 25 bodov pred obhajcom titulu Manchestrom City a už len dve víťazstvá ho delia od spečatenia zisku titulu, prvého po tridsiatich rokoch. Na posledných troch priečkach "zaručujúcich" zostup do II. ligy sú aktuálne Bournemouth, Aston Villa a Norwich City.