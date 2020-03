Hráči Juventusu aj tréner Sarri súhlasili so skresaním platov, klub vďaka tomu ušetrí milióny eur

Hráči nedostanú plnú mzdu

Traja futbalisti majú koronavírus

29.3.2020 (Webnoviny.sk) - V čase pandémie koronavírusu sa množstvo športových klubov dostáva do finančnej tiesne, s ktorou bojuje rôznymi spôsobmi.Futbalisti FC Barcelona či viacerých nemeckých tímov pristúpili na zníženie platov a podobnou cestou sa vydali aj v Turíne. Hráči Juventusu aj tréner Maurizio Sarri súhlasili s výrazným skresaním platov po dobu štyroch mesiacov, vďaka čomu klub ušetrí približne 90 miliónov eur.V praxi to znamená, že Cristiano Ronaldo a spol. nedostanú plnú mzdu za mesiace marec, apríl, máj a jún. Malo by ísť iba o približne tretinu. V prípade, že by sa situácia zlepšila a futbal na Apeninskom polostrove by opäť dostal zelenú, vedenie klubu situáciu prehodnotí."Juventus by sa rád poďakoval hráčom a hlavnému trénerovi za ich odhodlanosť v tejto ťažkej dobe," uvádza sa v oficiálnom stanovisku klubu. Rokovania medzi klubom a hráčmi viedol kapitán Giorgio Chiellini, ktorý má titul z ekonómie.Juventus momentálne vedie ligovú tabuľku o bod pred druhým Laziom, no v Taliansku sú všetky športové podujatia pozastavené minimálne do 3. apríla. Je však pravdepodobné, že sa tento čas predĺži, keďže koronavírus najviac postihol spomedzi európskych krajín práve Taliansko.Juventus doposiaľ potvrdil mená troch hráčov s pozitívnym testom na koronavírus - postupne nimi boli Daniele Rugani, Blaise Matuidi a Paulo Dybala.