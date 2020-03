Neuer vraj zmeniť dres neplánuje, no s podpísaním nového kontraktu s Bayernom zatiaľ čaká

Zmeniť dres vraj neplánuje

K podpisu novej zmluvy nedošlo

29.3.2020 - Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer bol v ostatných dňoch spájaný s možným prestupom do londýnskej Chelsea, no zrejme z toho nič nebude.Špecializovaný portál goal.com tvrdí, že skúsený 34-ročný brankár nemá záujem o pôsobenie v zahraničí a je pripravený zotrvať vo farbách Bayernu Mníchov. S úradujúcim nemeckým šampiónom má platnú zmluvu do 30. júna 2021.Neuer pôsobí v metropole Bavorska od roku 2011, keď do Bayernu prestúpil zo Schalke 04. Získal s ním sedem ligových titulov po sebe, v roku 2013 prispel k triumfu v Lige majstrov a ako hráč Bayernu sa tešil z celkovo 18 trofejí.Zmeniť dres sa údajne nechystá, keďže má dobrý vzťah s trénerom Hansom-Dieterom Flickom a rád by po druhý raz zdvihol nad hlavu "ušatú trofej".Goal.com ďalej uvádza, že Neuerov agent sa v utorok stretol s predstavenstvom Bayernu, ale nedošlo k podpisu novej zmluvy.Majster sveta z roku 2014 by tak mal urobiť až vtedy, keď si bude istý, že letný príchod 23-ročného gólmana Alexandra Nübela nič nezmení na jeho neotrasiteľnom poste brankárskej jednotky. V I. bundeslige odchytal Neuer vo farbách Bayernu 241 zápasov a 128-krát si udržal čisté konto.