Hráči Kansas City Chiefs zdolali San Francisco 49ers a získali Super Bowl (video)

Super Bowl LIV



Miami



Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0)





3.2.2020 (Webnoviny.sk) - Víťazom jubilejného 100. ročníka zámorskej NFL a zároveň 54. Super Bowlu sa stali hráči Kansasu City Chiefs. V ostro sledovanom nedeľňajšom zápase si šampióni Americkej konferencie poradili so San Franciscom 49ers pomerom 31:20 a po päťdesiatich rokoch získali trofej Vinca Lombardiho.V záverečnej štvrtine predviedli vynikajúci obrat, keď dokázali zmazať desaťbodové manko. Mužstvo pod vedením Andyho Reida vďaka skvelej záverečnej štvrtine zvíťazilo 31:20 a v zápase o Super Bowl triumfovali Chiefs prvýkrát od roku 1970. Prestížne ocenenie MVP stretnutia získal ich quarterback Patrick Mahomes. Okrem toho boli udelené aj ďalšie ceny.Najužitočnejším hráčom sezóny bol vyhlásený Lamar Jackson (Baltimore), najlepším ofenzívnym hráčom Michael Thomas (New Orleans), najlepším defenzívnym hráčom Stephon Gilmore (New England) a cenu pre trénera sezóny si odniesol John Harbaugh (Baltimore).Prvý polčas finálového súboja bol veľmi vyrovnaný, čo sa odzrkadlilo aj na stave 10:10. Ako prví sa zapísali na tabuľu skóre hráči San Francisca, vďaka presnému 38-yardovému "field goalu" Robbieho Goulda.Kansas City následne odpovedal desiatimi bodmi v sérii, pričom dôležitý touchdown si v 15. min pripísal na konto quarterback Patrick Mahomes. Mužstvo z Kalifornie v druhej štvrtine dokázalo vyrovnať zásluhou touchdownu Kylea Juszczyka, a tak iba štvrtýkrát v histórii Super Bowlu odchádzali mužstvá do šatní za vyrovnaného skóre.Po zmene strán sa 49ers podarilo vypracovať desaťbodový náskok. Po ďalšom úspešnom kope Goulda a behovom touchdowne Raheema Mosterta viedli 20:10 a zdalo sa, že smerujú za šiestym Super Bowlom. Kansas City však predviedol v tohtoročnom play-off ďalší pamätný obrat.V rozpätí 209 sekúnd dosiahli touchdown Travis Kelce a Damien Williams, čím otočili skóre na 24:20 vo svoj prospech. V samotnom závere sa hosťom nepodarilo skórovať, naopak ešte raz pustili do svojej end zóny Williamsa, ktorý spečatil úspech Kansasu City.