Pánik rozdal štyri hity, Tatar skóroval aj asistoval a bol hviezdou zápasu NHL (video)

3.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil gól a pridal aj asistenciu v nedeľňajšom zápase NHL. Jeho Montreal však doma prehral s Columbusom 3:4. Tatar strelil dvadsiaty gól sezóny a túto hranicu pokoril šiesty rok za sebou. Celkovo má na konte 49 kanadských bodov a už len 9 bodov mu chýba k vyrovnaniu osobného maxima v produktivite z uplynulej sezóny.Tatar skóroval v treťom zápase za sebou a stal sa treťou hviezdou zápasu. Celkovo odohral 17:50 min s bilanciou 1 gól, 1 asistencia, 2 strely na bránku, 2 "hity", 2 trestné minúty a 1 mínusový bod. V polovici zápasu 29-ročný ilavský rodák znížil náskok hostí kontaktným gólom na 1:2.Veľký podiel na Tatarovom góle mal Nick Suzuki, ktorý ešte v útočnej tretine zachytil chybnú rozohrávku hráčov Columbusu. Posunul puk na Brendana Gallaghera, ten ho prenechal Tatarovi a slovenský krídelník nechytateľne trafil ponad lapačku lotyšského brankára Elvisa Merzlikinsa. Neskôr si hostia opäť utvorili dvojgólový náskok.Tatar mal ešte asistenčný podiel na zásahu Sheau Webera, ktorým kapitán Montrealu upravil na konečných 3:4 z pohľadu Canadiens. Blue Jackets síce v sobotu prehrali v Buffale po predĺžení, ale celkovo už osem zápasov v sérii bodovali. Od 9. decembra majú na konte až 24 víťazstiev a len 7 prehier."V tejto časti sezóny sú to už preteky o play-off. Pozeráme sa každý večer na výsledky a zdá sa nám, že tímy okolo nás v tabuľke takmer nikdy neprehrávajú. Absolvovali sme dva zápasy po sebe proti súperom, ktorí sa už rozohrali po prestávke a navyše sa hralo v popoludňajšom čase. Získali sme obrovsky dôležité tri body," skonštatoval útočník Columbusu Pierre-Luc Dubois, autor dvoch gólov a jednej asistencie."Nemyslím si, že nás súper v tomto zápase herne prevýšil. Bol to vyrovnaný súboj, rozdiel bol v chybách. Urobili sme ich pár navyše, po ktorých skončil puk v našej bránke," zhodnotil tréner Montrealu Claude Julien na oficiálnom webe NHL. Jeho tím je naďalej jedenásty vo Východnej konferencii s odstupom 8 bodov na Carolinu na ôsmom mieste.V súboji odvekých divíznych rivalov Washingtonu Pittsburghom sa zrodilo víťazstvo hostí 4:3. Domácim nepomohli ani dva krásne góly dánskeho útočníka Larsa Ellera, prvý strelil po prihrávke slovenského spoluhráča z tretieho útoku Capitals Richarda Pánika. Ten si pripísal šiestu asistenciu a trinásty bod sezóny. Pánik odohral iba 8:10 min, ale rozdal až štyri bodyčeky a na konci mal plusový bod.Kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin nebodoval a ukončil sériu piatich zápasov, v ktorých strelil 11 gólov. Celkovo mu chýba päť zásahov na pokorenie 700-gólovej hranice. "Je skvelé, že aj tretí útok prispieva takýmto spôsobom. Tie dva góly boli dôležité. Tento zápas sme však mali vyhrať. Tretia tretina sa už blížila k našej hernej identite. Dali sme si šancu na víťazstvo, ale dostali sme zbytočný gól," skonštatoval tréner Washingtonu Todd Reirden Pittsburgh sa na štyri body priblížil lídrovi Washingtonu v Metropolitnej divízii. Capitals sú so 75 bodmi aj na čele celej NHL. "Nedívame sa na tabuľku, pred nami je ešte veľa zápasov. Jediné, čo nás zaujíma, je zlepšovať sa zo dňa na deň. Pokúšame sa vyhrať zápas, ktorý je práve pred nami. Keď sa nám to podarí, sústredíme sa na ďalší," uviedol tréner Pittsburghu Mike Sullivan pre nhl.com.* Richard Pánik (Washington) odohral 8:10 min, 1 asistencia, 4 "hity", 1 plusový bod* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 17:50 min, 1 gól, 1 asistencia, 2 strely na bránku, 2 "hity", 2 trestné minúty, 1 mínusový bod, 3. hviezda