Hráči New Jersey zvládli domáci duel proti Edmontonu aj bez trénera Ruffa, mal pozitívny test

Bez hlavného trénera Lindyho Ruffa si museli poradiť hokejisti tímu New Jersey Devils v piatkovom zápase zámorskej NHL doma proti Edmontonu Oilers. Šesťdesiatjedenročný kanadského kormidelník totiž mal pred duelom pozitívny test na ochorenie COVID-19, preto automaticky putoval do izolácie.

"Diabli" v zostave so slovenským útočníkom Mariánom Studeničom nepríjemnú situáciu zvládli a pripísali si dva body za triumf 6:5 po predĺžení, duel ukončil presný zásah Jacka Hughesa.

Počas zápasu v izolácii

Absencia trénera

Je na COVID listine

1.1.2022 (Webnoviny.sk) -Devils o vynútenej absencii trénera Ruffa informovali iba 45 minút pred začiatkom súboja, predtým sa hlavný kouč neobjavil na oficiálnej predzápasovej tlačovej konferencii.Na tlačovke aj v zápase Ruffa zastúpil jeden z jeho asistentov Alain Nasreddine. Hlavný tréner bol počas zápasu v izolácii priamo v hale Prudential Center, kde sa dozvedel výsledok testu. V stretnutí bol v kontakte s lavičkou.Podľa kapitána "diablov" Nica Hischiera absencia trénera Ruffa nebola pre tím problémom."Alain Nasreddine odviedol skvelú prácu. Takéto veci sa stávajú. Ak sa vyskytnú neočakávané situácie, nemalo by nás to ovplyvniť. Aj o tom s nami hovoril Alain pred zápasom. Nezáleží na tom, kto je na lavičke, stále hráme rovnaký systém. Obaja tréneri vedú tým rovnakým spôsobom," poznamenal Švajčiar.Lindy Ruff vedie Devils pred sezónou 2020/2021. Vlani hokejisti New Jersey nepostúpili do play-off, aktuálne im patrí predposledná 7. priečka v tabuľke Metropolitnej divízie.Za Devis v piatok opäť nenastúpil slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý sa nachádza na covid listine svojho tímu.