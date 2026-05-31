Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 31.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Petronela, Petrana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

31. mája 2026

Hráči PSG obhájili titul v Lige majstrov. Finále v Budapešti rozhodol až penaltový rozstrel – VIDEO, FOTO


Tagy: Liga majstrov 2025/2026

Londýnsky Arsenal viedol gólom Kaia Havertza, neskôr zásluhou pevnej defenzívy udržal remízu. Padol však v rostrele. Hráči francúzskeho tímu



Zdieľať
hungary_champions_league_final_soccer__8829 676x451 31.5.2026 (SITA.sk) - Londýnsky Arsenal viedol gólom Kaia Havertza, neskôr zásluhou pevnej defenzívy udržal remízu. Padol však v rostrele.


Hráči francúzskeho tímu Paríž Saint-Germain sa druhýkrát bez prerušenia stali víťazmi prestížnej futbalovej Ligy majstrov. Vo finále v Budapešti zdolali londýnsky Arsenal, keď v riadnom hracom čase sa duel skončil nerozhodne 1:1, v predĺžení gól nepadol a v penaltovom rostrele boli úspešnejší Francúzi 4:3.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/futbal-finale-ligy-majstrov-2025-2026-pariz-st-germain-arsenal-fotografie/">Finále Ligy majstrov (Paríž St. Germain – Arsenal) rozhodol až penaltový rozstrel (fotografie)




"Sme takí, takí hrdí, takí šťastní, takí vďační. Sme ako tím, ako rodina. Myslím si, že si to zaslúžime... pozrite sa na fanúšikov, sme takí šťastní,“ povedal krídelník PSG Désiré Doué pre TNT Sports.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Šampión Premier League vedený trénerom Mikelom Artetom ukázal značnú odolnosť, keď zápas dotiahol až do predĺženia, no napokon nepochodil ani vo svojom druhom finále LM. Pred 20 rokmi "The Gunners" podľahli v súboji o titul futbalistom FC Barcelona.

Tréner Luis Enrique sa stal jedným z piatich koučov s tromi titulmi v Lige majstrov, keď už predtým vyhral s FC Barcelona v roku 2015. Jeho PSG je len druhým tímom v ére Ligy majstrov po Reale Madrid, ktorý dokázal obhájiť titul z predchádzajúceho ročníka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Dokázal to Real Madrid a teraz aj my. Súper sa počas celého zápasu bránil, futbal je férový... zvíťazil správny tím,“ povedal stredopoliar Fabián Ruiz pre Movistar.

Zápas sa pre hráčov PSG nezačal dobre, od 6. minúty totiž prehrávali gólom Kaia Havertza. Nenechali sa však zaskočiť a v druhom polčas pokutového kopu vyrovnal Ousmane Dembélé.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Obidve mužstvá vo finále predviedli kvalitnú defenzívu, vďaka čomu rozhodovali až penalty. V rozstrele za Londýnčanov zlyhali Eberechi Eze aj Gabriel, za Parížanov nepochodil len Nuno Mendes.


Zdroj: SITA.sk - Hráči PSG obhájili titul v Lige majstrov. Finále v Budapešti rozhodol až penaltový rozstrel – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov 2025/2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vingegaard sa stane víťazom Gira d’Italia. Úspešné ťaženie v Taliansku podčiarkol triumfom v predposlednej etape
<< predchádzajúci článok
Semifinále MS v hokeji 2026 v kocke: Prvý zápas sa skončil 6:0, finále bude Švajčiarsko – Fínsko – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 