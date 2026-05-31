Nedeľa 31.5.2026
Meniny má Petronela, Petrana
31. mája 2026
Hráči PSG obhájili titul v Lige majstrov. Finále v Budapešti rozhodol až penaltový rozstrel – VIDEO, FOTO
31.5.2026 (SITA.sk) - Londýnsky Arsenal viedol gólom Kaia Havertza, neskôr zásluhou pevnej defenzívy udržal remízu. Padol však v rostrele.
Hráči francúzskeho tímu Paríž Saint-Germain sa druhýkrát bez prerušenia stali víťazmi prestížnej futbalovej Ligy majstrov. Vo finále v Budapešti zdolali londýnsky Arsenal, keď v riadnom hracom čase sa duel skončil nerozhodne 1:1, v predĺžení gól nepadol a v penaltovom rostrele boli úspešnejší Francúzi 4:3.
"Sme takí, takí hrdí, takí šťastní, takí vďační. Sme ako tím, ako rodina. Myslím si, že si to zaslúžime... pozrite sa na fanúšikov, sme takí šťastní,“ povedal krídelník PSG Désiré Doué pre TNT Sports.
Šampión Premier League vedený trénerom Mikelom Artetom ukázal značnú odolnosť, keď zápas dotiahol až do predĺženia, no napokon nepochodil ani vo svojom druhom finále LM. Pred 20 rokmi "The Gunners" podľahli v súboji o titul futbalistom FC Barcelona.
Tréner Luis Enrique sa stal jedným z piatich koučov s tromi titulmi v Lige majstrov, keď už predtým vyhral s FC Barcelona v roku 2015. Jeho PSG je len druhým tímom v ére Ligy majstrov po Reale Madrid, ktorý dokázal obhájiť titul z predchádzajúceho ročníka.
"Dokázal to Real Madrid a teraz aj my. Súper sa počas celého zápasu bránil, futbal je férový... zvíťazil správny tím,“ povedal stredopoliar Fabián Ruiz pre Movistar.
Zápas sa pre hráčov PSG nezačal dobre, od 6. minúty totiž prehrávali gólom Kaia Havertza. Nenechali sa však zaskočiť a v druhom polčas pokutového kopu vyrovnal Ousmane Dembélé.
Obidve mužstvá vo finále predviedli kvalitnú defenzívu, vďaka čomu rozhodovali až penalty. V rozstrele za Londýnčanov zlyhali Eberechi Eze aj Gabriel, za Parížanov nepochodil len Nuno Mendes.
Zdroj: SITA.sk - Hráči PSG obhájili titul v Lige majstrov. Finále v Budapešti rozhodol až penaltový rozstrel – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
