30. mája 2026

Semifinále MS v hokeji 2026 v kocke: Prvý zápas sa skončil 6:0, finále bude Švajčiarsko – Fínsko – VIDEO, FOTO


Tagy: MS v hokeji 2026 Semifinále Zürich

Výsledky semifinálových zápasov na MS v hokeji 2026. Reprezentácie Švajčiarska a Fínska sa predstavia v nedeľňajšom finále MS v hokeji ...



30.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky semifinálových zápasov na MS v hokeji 2026.


Reprezentácie Švajčiarska a Fínska sa predstavia v nedeľňajšom finále MS v hokeji 2026. Uvedené výbery uspeli v sobotňajších semifinálových dueloch na turnaji vo Švajčiarsku a zopakujú si vzájomný zápas zo základnej A-skupiny, v ktorom zvíťazili Švajčiari 4:2.



Domáci si pomerne poľahky poradili s výberom Nórska, zdolali ho 6:0 a vo finále si zahrajú už tretíkrát bez prerušenia. Švajčiari pred vlastnými fanúšikmi ešte ani raz nezaváhali a radi by dosiahli na zlato, keďže na predchádzajúcich dvoch svetových šampionátoch v záverečnom súboji turnaja zhodne prehrali. Z tohto fóra majú na svojom konte päť strieborných osem bronzových medailí.



Národný tím Fínska v semifinále vyradil zámorský výber Kanady. Suomi viedli od 4. minúty zásahom Patrika Puistolu, no "javorové listy" ešte v I. tretiny otočil zásluhou gólov Roberta Thomasa a Dylana Hollowaya. Druhé tretina patrila fínskemu družstvu a troma gólmi sa výrazne priblížilo k finále, ich súper mal v tejto pasáži len tri strely na bránku. Keďže v III. tretine Fíni odolali tlaku Kanaďanov, do finálového súboji postúpili oni.



Fíni na MS zatiaľ naposledy zvíťazili v roku 2022, doteraz to bola aj ich ostatné medaila zo svetového šampionátu. Na tomto fóre v minulosti štyrikrát získali titul, deväťkrát si vybojovali striebro a trikrát bronz.

Výsledky semifinále MS v hokeji 2026 – sobota 28. mája



  • Zürich (Swiss Life Arena)


Švajčiarsko - Nórsko 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)


Góly: 18. Bertschy (Baechler, Egli), 25. Malgin (Thürkauf), 33. Jäger (Jung, Knak), 37. Riat (Josi, Andrighetto), 45. Hischier (Riat, Andrighetto), 58. Rochette (Suter, Biasca)





Kanada - Fínsko 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)


Góly: 9. Thomas (Holloway, Mateychuk), 15. Holloway (Celebrini, DeMelo) - 4. Puistola (Helenius), 21. Barkov (Mik. Granlund, Lehtonen), 32. Helenius (Mik. Granlund, Barkov), 33. Räty





Zdroj: SITA.sk - Semifinále MS v hokeji 2026 v kocke: Prvý zápas sa skončil 6:0, finále bude Švajčiarsko – Fínsko – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

