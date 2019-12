Hráči Realu a Barcelony prídu na zápas z bezpečnostných dôvodov spolu

Na snímke sprava hráč Barcelony Sergio Busquets a hráč Realu Lucas Vazquez v odvete semifinále Kráľovského pohára vo futbale Real Madrid - FC Barcelona v Madride 27. februára 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 17. decembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid a FC Barcelona prídu v stredu na štadión Camp Nou pred očakávaným vzájomným súbojom spoločne. Požiadali ich o to španielske bezpečnostné orgány. Už raz odložené Clasico ohrozujú protesty katalánskych separatistov.Obe mužstvá budú zároveň bývať v spoločnom hoteli hneď vedľa domovského stánku Barcelony. Na protestoch sa očakáva prítomnosť až 25.000 ľudí, priamo na štadióne by malo byť 100.000 osôb. "" povedal v utorok tréner Realu Zinedine Zidane.O bezpečnosť šlágra La Ligy by sa malo postarať 3000 policajtov. Zápas sa pôvodne mal uskutočniť 26. októbra, no pre bezpečnostné riziko ho odložili. Barcelona nepoznala trpkosť prehry v deviatich dueloch za sebou vo všetkých súťažiach, Real Madrid v jedenástich. Správa pochádza z agentúry AP.