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 24hod.sk    Šport

27. augusta 2026

Hráči Slovana Bratislava hodnotia žreb Ligy majstrov. Šporar si prial FC Liverpool, Wimmera teší duel proti Linzu – VIDEO


Tagy: Liga majstrov 2026/2027 Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027

Úradujúci slovenský futbalový šampión nastúpi v prestížnej milionárskej súťaži aj na ihrisku obajcu "ušatej trofeje". V stredu večer si vybojovali vytúžený postup do ligovej časti Ligy majstrov ...



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monaco_soccer_champions_league_draw_01471 scaled 1 676x451 27.8.2026 (SITA.sk) - Úradujúci slovenský futbalový šampión nastúpi v prestížnej milionárskej súťaži aj na ihrisku obajcu "ušatej trofeje".


V stredu večer si vybojovali vytúžený postup do ligovej časti Ligy majstrov 2026/2027, vo štvrtok už spoznali mená ôsmich súperov. ŠK Slovan Bratislava si v prestížnej súťaži zahrá aj na ihrisku obhajcu prvenstva Paríža Saint-Germain. Okrem toho sa "belasí" predstavia aj na pôde talianskeho AS Rím, iného francúzskeho družstva OSC Lille aj rakúskeho nováčika súťaže LASK Linz.

V domácom prostredí na Národnom futbalovom štadióne privítajú Inter Miláno z Talianska, Betis Sevilla zo Španielska, Šachtar Doneck z Ukrajiny aj VfB Stuttgart z Nemecka. Presný program stretnutí spoznajú Bratislavčania v sobotu. A aké sú ich reakcie?

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"Najlepší pocit je vidieť meno Slovan Bratislava v spoločnosti takýchto veľkých svetových klubov, aké boli na žrebe. Z pohľadu tímov som si osobne prial Liverpool, avšak najdôležitejšie je, že sme tu my. A že na Slovensko a k nám na Tehelné pole prídu dobré tímy. Je jasné, že v Paríži to bude veľmi náročné, no prečo by sme s ostatnými nemohli získať body. Myslím si, že v týchto zápasoch skrátka môžeme hrať a bojovať. Verím tomu, že sa nám podarí bodovať. Ako najpodstatnejšie vnímam, aby sme s našimi fanúšikmi po domácich zápasoch v Lige majstrov mali radosť a mohli sa spoločne tešiť zo získaných bodov. Urobíme pre to všetci maximum, prečo by sme nemohli opäť dosiahnuť niečo špeciálne,“ zhodnotil na oficiálnom klubovom webe kapitán A-tímu Andraž Šporar.

Aj podľa rakúskeho obrancu Kevin Wimmera sú hráči Slovana v prvom rade veľmi šťastní, že sú v Lige majstrov. "Žreb nám opäť prisúdil atraktívnych súperov, čaká nás dobrá výzva. Tešíme sa na to. Mne osobne urobil veľkú radosť zápas s LASK. V Linzi som prakticky vyrastal, bol to môj prvý klub, poznám tam veľa hráčov, s ktorými som ešte hrával. Určite to budú špeciálne pocity, zvlášť tým, že hráme v Linzi, čiže príde moja rodina i priatelia. A rovnako aj pre fanúšikov to môže byť veľmi zaujímavý výjazd. Verím, že odtiaľ odídeme s troma bodmi, určite sa o to pobijeme. Liga majstrov znie stále ako sen, prial by som si, aby sme dosiahli ešte viac a bodovali,“ poznamenal 33-ročný stopér.



Stredopoliar či obranca Peter Pokorný považuje žreb za zaujímavý. "Môžeme ho vnímať aj z pohľadu, že cítime šancu pobiť sa o nejaké body. Samozrejme, ukáže sa to na ihrisku. Osobne som mal vysnenú Barcelonu, avšak máme Paríž, ktorý dvakrát po sebe vyhral Ligu majstrov. Budeme mať teda možnosť porovnať sa s aktuálne najlepším tímom na svete. S každým súperom však chceme bojovať, nech sa to ukáže na ihrisku. Je tam Lille, s ktorým Slovan v nedávnej minulosti hral, rovnako LASK, čo je určite atraktívne pre našich fanúšikov, keďže je to blízko. Pôjdeme sa o to pobiť a rozdať si to so súpermi na ihrisku,“ uviedol 25-ročný rodák z Trenčína.




Zdroj: SITA.sk - Hráči Slovana Bratislava hodnotia žreb Ligy majstrov. Šporar si prial FC Liverpool, Wimmera teší duel proti Linzu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov 2026/2027 Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027
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