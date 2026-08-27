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 24hod.sk    Šport

27. augusta 2026

Slovan Bratislava už pozná mená súperov v Lige majstrov. Žreb im prisúdil aj obhajcu prvenstva z Paríža či Inter Miláno


Tagy: Liga majstrov 2026/2027 Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027

Slovan už v ligovej časti LM účinkoval v ročníku 2024/2025, vtedy z ôsmich duelov nezískal ani jeden bod a obsadil predposlednú 35. priečku. Správa aktualizovaná o 19.11 ...



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788585660_1591271052651673_2117659927937359332_n 676x451 27.8.2026 (SITA.sk) - Slovan už v ligovej časti LM účinkoval v ročníku 2024/2025, vtedy z ôsmich duelov nezískal ani jeden bod a obsadil predposlednú 35. priečku.



  • Správa aktualizovaná o 19.11 h.


Futbalisti slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava v ligovej časti Ligy majstrov 2026/2027 budú čeliť aj obhajcovi prvenstva francúzskemu Parížu Saint-Germain či talianskemu Interu Miláno. Okrem týchto dvoch súperov z prvého výkonnostného koša im žreb prisúdil z druhej skupiny španielsky Betis Sevilla a taliansky AS Rím, z tretej ukrajinský Šachtar Doneck a OSC Lille a zo štvrtého koša, v ktorom figurovali aj "belasí", si zmerajú sily s VfB Stuttgart a rakúsky LASK Linz. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Monaku.

Na Národnom futbalovom štadióne sa predstavia Inter Miláno, Betis Sevilla, Šachtar Doneck a VfB Stuttgart. Bratislavčania vycestujú na pôdu PSG, AS Rím, OSC Lille a LASK Linz.

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Presný rozpis zápasov ešte nie je známy, zverejnia ho najneskôr v sobotu 29. augusta, teda dva dni po štvrtkovom žrebe. Dôvodom je, aby sa zabezpečilo, že v kalendári nenastanú kolízie s účastníkmi Európskej ligy a Európskej konferenčnej ligy, ktorí hrajú v rovnakých mestách ako niektoré mužstvá z Ligy majstrov.

Už teraz je jasné, že každý tím v hlavnej časti LM odohrá po štyri zápasy doma a vonku. Žiadne mužstvo neodohrá viac ako dva domáce zápasy alebo dva duely vonku po sebe, pričom absolvuje jeden zápas doma a jeden vonku počas prvých dvoch a posledných dvoch hracích dní. Všetky stretnutia ligovej časti sa uskutočnia v utorky a stredy, okrem úvodného tzv. exkluzívneho týždňa od 15. do 17. septembra, ktorý bude obsahovať aj štvrtkové zápasy.

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Slovan už v ligovej časti LM účinkoval v ročníku 2024/2025, vtedy z ôsmich duelov nezískal ani jeden bod a obsadil predposlednú 35. priečku.

Európska futbalová únia (UEFA) v rok 2022 schválila rozšírený formát LM s 36 účastníkmi, keďže kluby chceli viac zápasov proti silným súperom a tým aj väčší zisk do klubových pokladníc. Každý účastník LM má od sezóny 2024/2025 garantovaných spomenutých osem zápasov namiesto doterajších šiestich v rámci skupinovej časti.

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Po skončení ligovej časti sa zostaví tabuľka všetkých 36 tímov a najlepších osem postúpi priamo do osemfinále. Mužstvá na 9. až 24. mieste budú hrať predkolo play-off o osem zostávajúcich miest v osemfinále. Nasledovať bude klasická "vyraďovačka" systémom dvojzápasov doma-vonku až do finále. Hostiteľom finálového duelu bude 5. júna 2027 štadión Metropolitano v španielskom Madride.


Zdroj: SITA.sk - Slovan Bratislava už pozná mená súperov v Lige majstrov. Žreb im prisúdil aj obhajcu prvenstva z Paríža či Inter Miláno © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov 2026/2027 Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027
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