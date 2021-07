Hráči Slovana Bratislava sa lúčia s Ligou majstrov, s Young Boys Bern prehrali len tesne (video)

aktualizované 29. júla 9:20



Hráči Slovana už skóre nevyrovnali

Nejdú domov so zvesenými hlavami

Slovan sa opäť neprebojoval do LM

Presúvajú sa do Európskej ligy

29.7.2021 (Webnoviny.sk) -Púť Slovana Bratislava tohtosezónnou edíciou Ligy majstrov sa skončila. Po minulotýždňovej domácej bezgólovej remíze "belasí" prehrali v odvete 2. kvalifikačného kola na pôde švajčiarskeho tímu Young Boys Bern tesne 2:3 a so súťažou sa lúčia."Keď vypadnete, nemôže hovoriť o spokojnosti. Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. V prvom polčase dominovali domáci, v druhom my. Dali sme o gól menej, preto sme vypadli,“ uviedol podľa klubového webu tréner bratislavského mužstva Vladimír Weiss st. V stredajšej odvete LM vo Švajčiarsku prehrával slovenský majster od 10. min, keď pokutový kop premenil Thoeson Siebatcheu. Jeho nariadenie nahnevalo šéfa lavičky Slovana. Tvrdí, že to bola dosť nešťastná penalta. "Neviem, kam má hráč dať ruku na zemi, či si ju má odrezať," zamyslel sa 56-ročný skúsený lodivod.Napriek manku 0:1 mal bratislavský tím čoskoro šancu vyrovnať, ale Brazílčan Rafael Ratao v 21. min svoj pokus z "bieleho bodu" nevyužil, čo vzápätí na druhý gól domácich zužitkoval Ulisses Garcia.Keď po zmene strán na 3:0 pre Young Boys Bern zvýšil Michel Aebischer, zdalo sa, že je rozhodnuté. Dokázal sa však dostať do hry, znížiť na 2:3 a dokonca bol blízko k vyrovnaniu. Po hodine hry však Wilfried Kanga usmernil loptu z kopačky hosťujúceho krídelníka Vladimíra Weissa ml. za vlastného brankára a o niekoľko okamihov neskôr na rozdiel jediného gólu skorigoval Ezekiel Henty V 87. min mal na kopačke vyrovnanie legionár Jaba Kankava, no jeho delovka skončila na brvne. Slovan v závere duelu otvoril hru, čo domáci využili na niekoľko nebezpečných brejkov, skóre sa však už nezmenilo."Mužstvo ukázalo, že vie bojovať aj za nepriaznivého stavu, z 0:3 sme sa zdvihli a mohli sme vyrovnať na 3:3. Boli tam dve čisté ruky pred Jabovou (Kankava, pozn.) strelou, ktorú brankár fantasticky vyrazil, nedali sme gól. Nejdeme domov so zvesenými hlavami. Samozrejme, keď budeme úprimní, tak kvalita bola tak 60 na 40 v prospech súpera. Postúpil tím, ktorý dal o gól viac, a treba mu zagratulovať. Ideme ďalej, budeme sa snažiť prejsť cez ďalšieho súpera,“ skonštatoval niekdajší kormidelník slovenskej reprezentácie, s ktorou postúpil na MS 2010 v Juhoafrickej republike.Slovan už v minulosti v pohárovej Európe natrafil na súpera z Bernu. V skupinovej časti Európskej ligy 2014/2015 prehral na trávniku Young Boys vysoko 0:5 a na súpera nestačil ani v domácej odvete (1:3).Aj po lete 2021 tak platí, že zatiaľ naposledy sa slovenský klub prebojoval do skupinovej časti Ligy majstrov ešte v sezóne 2010/2011, hráči Žiliny vtedy zaznamenali po dve prehry s FC Chelsea, Olympiquom Marseille a Spartakom Moskva.Od leta 2009 sa Slovan pokúšal o prienik do skupinovej časti LM až sedemkrát, nevyšlo mu to však ani raz. Najbližšie k tomu bol v ročníku 2014/2015, keď v play-off vypadol s bieloruským klubom BATE Borisov.Účinkovanie slovenského šampióna v pohárovej Európe však pokračuje, zverenci trénera Vladimíra Weissa sa totiž "presúvajú" do Európskej ligy 2021/2022 a v jej 3. kvalifikačnom kole vyzvú gibraltársky tím Lincoln Red Imps. Prvý súboj odohrá Slovan vo štvrtok 5. augusta vonku, odvetu doma bude hostiť o týždeň neskôr 12. augusta.Weiss st. však naznačil, že v kádri by čoskoro mohli nastať viaceré personálne zmeny. Nie všetci hráči totiž hrajú a pristupujú k svojim povinnostiam podľa jeho predstáv. "Tí budú musieť odísť," skonštatoval na záver.