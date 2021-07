Rehák Štefečeková patrí k najúspešnejším slovenským olympionikom, ziskom zlata sa posunula do najlepšej desiatky

Dominuje Kuzminová

Môže rozšíriť svoj medailový zisk



Desiati najúspešnejší slovenskí medailisti na letnej a zimnej olympiáde



v ére samostatnosti



Anastasia Kuzminová (biatlon) 3 - 3 - 0

Pavol Hochschorner (vodný slalom) 3 - 0 - 1

Peter Hochschorner (vodný slalom) 3 - 0 - 1

Michal Martikán (vodný slalom) 2 - 2 - 1

Elena Kaliská (vodný slalom) 2 - 0 - 0

Zuzana Rehák Štefečeková (streľba) 1 - 2 - 0

Ladislav Škantár (vodný slalom) 1 - 0 - 0

Peter Škantár (vodný slalom) 1 - 0 - 0

Matej Tóth (atletika) 1 - 0 - 0

Erik Vlček (rýchlostná kanoistika) 0 - 2 - 1



29.7.2021 (Webnoviny.sk) - Strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková sa ziskom zlatej medaily na OH v Tokiu posunula do najlepšej desiatky rebríčka najúspešnejších slovenských olympionikov v ére samostatnosti (1993 - 2021).Tridsaťsedemročná trapistka sa stala iba deviatym slovenským olympionikom so ziskom zlatej medaily a ôsmym na letných hrách.Poradiu najúspešnejších Slovákov pod piatimi olympijskými kruhmi v súčte zimných aj letných hier suverénne dominuje biatlonistka Anastasia Kuzminová s tromi zlatými a tromi striebornými medailami.Po tri zlaté (plus jeden bronz) majú na konte aj súrodenci Pavol Peter Hochschornerovci , niekdajší králi disciplíny C2 vo vodnom slalome.S dvoma zlatými medailami nasledujú vodní slalomári Michal Martikán (celkovo 2-2-1) a Elena Kaliská (2-0-0).Potom už nasledujú štyria olympionici s jednou zlatou medailou, kde sa aktuálne zaradila aj Rehák Štefečeková. Aktuálne zlatej strelkyni z Tokia patrí šiesta priečka, keďže má v zbierke aj dva strieborné kovy. Mama synov Nathana a Noaha preskočila v rebríčku úspešnosti hneď štvoricu športovcov - vodných slalomárov Ladislava Petra Škantárovcov , chodca Mateja Tótha a rýchlostného kanoistu Erika Vlčeka Zároveň je po Kuzminovej a Kaliskej aktuálne treťou najúspešnejšou ženou spomedzi slovenských olympionikov. Rehák Štefečeková ešte môže na OH 2020 rozšíriť svoj medailový zisk v disciplíne mix trap, kde sa v sobotu 31. júla predstaví vo dvojici s Erikom Vargom