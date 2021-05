Hráči Vegas tiež postúpili do divízneho finále, Janmark premiérovým hetrikom vyradil Minnesotu (video)

Janmarkovi sa splnil sen

Kouč DeBoer má na konte šesť triumfov

Účastníci 2. kola play-off ešte nie sú známi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.5.2021 (Webnoviny.sk) - V jedinom piatkovom zápase play-off zámorskej hokejovej NHL zvíťazili hráči tímu Vegas Golden Knights nad Minnesotou Wild 6:2 a vybojovali si postup do divízneho finále.Prvé aj posledné slovo mal v rozhodujúcom siedmom súboji série švédsky útočník Mattias Janmark , ktorý sa prezentoval hetrikom. Skóre stretnutia otvoril v 6. minúte, no hosťom sa ešte v prvej tretine podarilo vyrovnať.V druhej časti sa dostali domáci opäť do najtesnejšieho vedenia, ale hráči Wild opäť kontrovali vyrovnaním na 2:2. Golden Knights však zásluhou Maxa Paciorettyho a Zacha Whiteclouda získali dvojgólový náskok ešte pred druhou sirénou, ktorý v tretej dvadsaťminútovke spomenutý Janmark zveľadil dvoma presnými zásahmi. Vegas ovládli sériu 4:3 na zápasy a vo finále Západnej divízie bude ich súperom Colorado Avalanche Švéd Janmark sa prezentoval premiérovým hetrikom v NHL a boli to pre neho prvé góly v tohtosezónnej edícii bojov o Stanleyho pohár."Každý hráč sníva o tom, že že dá gól v siedmom zápase série. Stále je náročné si naplno uvedomiť, že sa to dnes stalo práve mne. Splnil sa mi sen," komentoval Janmark na oficiálnom webe NHL.Mattias Janmark sa stal iba ôsmym hráčom histórie, ktorý v play-off v rozhodujúcom siedmom zápase série strelil hetrik. Predtým naposledy sa to vlani podarilo Joelovi Kivirantovi Dallasu Stars pri postupe cez Colorado Avalanche.Duel sledovalo na tribúnach 12 156 divákov. "Budova sa triasla, čo bolo skvelé. Dnes večer to bolo o úroveň vyššie ako v predchádzajúcich súbojoch. Na začiatku sme cítili trochu nervozitu, ale potom sme si to s chlapcami na ľade užili," poznamenal Nicolas Hague, autor druhého piatkového gólu Golden Knights.Zaujímavosťou večera je aj skutočnosť, že kouč domáceho kolektívu Peter DeBoer v play-off ešte neokúsil horkosť prehry v siedmom zápase série. Na jeho konte je po piatku šesť triumfov, v minulosti túto métu dosiahli len traja tréneri - Darryl Sutter (spolu 7 víťazstiev a 3 prehry), Scotty Bowman a Pat Burns (obaja 6 - 3).Zámorská NHL síce ešte nepozná kompletnú osmičku účastníkov 2. kola play-off, keďže v noci na nedeľu je na programe šiesty duel série medzi Torontom a Montrealom (Maple Leafs vedú 3:2 na zápasy), napriek tomu sa v sobotu začne už divízne finále medzi Bostonom Bruins a New Yorkom Islanders.V hre o Stanley Cup sú aktuálne aj Winnipeg Jets, Carolina Hurricanes a obhajca trofeje Tampa Bay Lightning.