Slováci nastúpia proti Dánom bez dvoch hráčov, Rosandič a Pospíšil dostali od disciplinárky dištanc

29.5.2021 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay nemôže v sobotňajšom večernom súboji na majstrovstvách sveta v lotyšskej Rige proti Dánom nasadiť obrancu Mislava Rosandiča ani útočníka Kristiána Pospíšila Obom disciplinárna komisia šampionátu "naparila" dištanc na jedno stretnutie. Informuje o tom oficiálny web MS.Obaja Slováci sa previnili vo štvrtkovom súboji proti Švajčiarom. Pospíšil putoval predčasne pod sprchy už v prvej tretine, keď za napadnutie hlavy a krku dostal trest na päť minút plus do konca duelu.Zápas nedohral ani Rosandič, ktorému arbitri naparili rovnaký trest ako Pospíšilovi, slovenský bek ho dostal za opľutie súpera. Podľa "disciplinárky" šlo o vedomé konanie Rosandiča a tiež nenastúpi proti dánskemu výberu.Súboj Slovensko - Dánsko sa uskutoční v sobotu 29. mája o 19.15 h SELČ. Slováci majú na svojom konte 9 bodov, Dáni ich doteraz nazbierali osem. V prípade trojbodového zápisu môže slovenský tím urobiť rázny krok k vytúženému postupu do štvrťfinále MS.