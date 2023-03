Hráči z KHL nebudú hrať za Slovensko na MS v hokeji 2023, dvere do reprezentácie majú zatvorené

Cieľ je jasný

Stopka pre hráčov z KHL

27.3.2023 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia mužov už začala s prípravou na májové majstrovstvá sveta vo Fínsku . Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) , zatiaľ neoficiálny kemp v Bratislave pod vedením trénerov Petra Frühaufa Petra Kosu od pondelka absolvujú šiesti hokejisti - brankári Šimon Latkóczy Matej Tomek a útočníci Viliam Čacho Šimon Petráš . Pre tento poltucet sa totiž už skončila sezóna na klubovej úrovni.Dôležitou informáciou z prostredia reprezentácie SR je skutočnosť, že do konca aktuálnej sezóny nebudú súčasťou národného tímu hokejisti, ktorí na klubovej úrovni pôsobia v ruskej KHL. Ako referuje HockeySlovakia.sk, tréningy na povedie Peter Frühauf, ktorý je asistentom hlavného kouča Craiga Ramsayho a tiež reprezentačným skautom. Pomáhať mu bude Peter Kosa, ktorý má na starosti trio brankárov.„Zmyslom tohto kempu je udržať v tempe chlapcov, ktorým sa sezóna predčasne skončila. Po oddychu potrebujú nabrať späť fyzickú silu. V prvom týždni budeme mať troch brankárov a troch korčuliarov. Chlapci potrebujú cítiť ľad, dostať sa do záťaže aj v posilňovni. Budeme striedať jednoduchšie dni a náročnejšími zameranú na kondičnú prípravu. Cieľ je jasný - chceme byť čo najlepšie pripravení na majstrovstvá sveta,“ uviedol Peter Frühauf.Počet účastníkov kempu sa bude postupne zvyšovať. „Niektorí chalani nám prisľúbili účasť na neoficiálnom kempe aj počas budúceho týždňa. Budeme mať k dispozícii možnosť štrnásť, možno pätnásť hráčov. Oslovíme aj chlapcov, ktorí vypadli vo štvrťfinále play-off extraligy. Dáme im čas, aby si oddýchli, doliečili si drobné šrámy. Mená nám budú pribúdať prakticky každý deň až smerom k prvej oficiálnej nominácii, respektíve finálnej na majstrovstvá sveta,“ dodal Frühauf. Celý realizačný tím reprezentácie bude v akcii od pondelka 10. apríla.Zástupcovia reprezentácie SR v súvislosti so spomenutou absenciou hráčov z KHL uviedli, že ide o dohodu s hokejistami z tejto súťaže a nie verdikt, ktorým by odsúdili ich pôsobenie v ruskej lige. „Posledné týždne sme viedli dlhú debatu s hráčmi z KHL. Vždy radi a s hrdosťou reprezentovali našu krajinu. Majú výkonnosť na to, aby mohli bojovať o účasť v záverečnej nominácii na majstrovstvá sveta. Počas debát sme dospeli k jednotnému názoru, že pre pokojný priebeh prípravy a stopercentnú koncentráciu nášho tímu na majstrovstvá sveta bude lepšie, ak v tejto sezóne hráčov z KHL z účasti na šampionáte vynecháme," uvádza sa stanovisku.