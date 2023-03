Márquez sa zranil počas prvých pretekov MotoGP, súpera poslal do nemocnice

Trest od vedenia

Vypadnutie

Veľká cena Portugalska

27.3.2023 (SITA.sk) - Šesťnásobný víťaz seriálu majstrovstiev sveta cestných motocyklov v najvyššej kategórii MotoGP Španiel Marc Márquez nezačal ideálne sezónu 2023.V nedeľňajšej úvodnej Veľkej cene Portugalska na okruhu Algarve v Portimau zavinil pád, pri ktorom zranil seba aj domáceho jazdca Miguela Oliveiru. Tridsaťročný pretekár tímu Repsol Honda tiež dostal od vedenia šampionátu trest do ďalšieho podujatia.Márquez nedobrzdil do jednej zo zákrut a zozadu vrazil do Portugalčana Oliveiru, pričom obaja nepríjemne spadli. Španiel podľa jeho tímu utrpel zlomeninu záprstnej kostičky na pravej ruke a podstúpil ďalšie vyšetrenia.Celkovo osemnásobný majster sveta cestných motocyklov sa za svoju chybu ospravedlnil. Počas tohtotýždňovej Veľkej ceny Argentíny mal absolvovať dve trestné kolá za „nezodpovedné jazdenie", no štartovať tam napokon nebude. Čaká ho totiž operácia spomenutej zlomeniny a minimálne krátka pauza.Horšie dopadol Oliveira, ktorý po páde nejaký čas ležal na zemi a z trate ho odniesli na nosidlách. Podľa jeho tímu RNF má pomliaždenú ľavú nohu, ale neutrpel žiadnu zlomeninu. Vypadnutie ho mrzí o to viac, že jazdil na domácej trati a v čase incidentu sa nachádzal na pódiovej priečke.Marc Márquez štartoval po pretekov v Portimau z prvej pozície, pričom v kvalifikácii zvíťazil len druhýkrát od roku 2019. V danej sezóne získal zatiaľ ostatný titul, potom si viackrát poranil pravé rameno a podstúpil niekoľko operácií.Vlani skončil až na 13. mieste v šampionáte. Celkovo odjazdil v MotoGP 155 pretekov, zaznamenal v nich 59 triumfov, 100-krát stál na pódiu a v kvalifikáciách dosiahol 64 prvenstiev.Súčasťou Veľkej ceny Portugalska bol premiérovo v histórii sobotňajší šprint na polovičnú vzdialenosť hlavných pretekov. Zvíťazil v ňom obhajca titulu Talian Francesco Bagnaia na Ducati, ktorý triumfoval aj v nedeľu a so ziskom plného počtu 37 bodov je na čele celkového poradia.O 12 bodov za ním zaostáva druhý Španiel Maverick Viňales (Aprilia), tretí je ďalší Talian Marco Bezzecchi (Mooney VR46) so 16 bodmi.