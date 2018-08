Hráči z La Ligy nechcú hrať zápasy v USA. Je to len biznis, tvrdí AFE

Hráč Realu Madrid Sergio Ramos, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 23. augusta (TASR) - Futbalistov pôsobiacich v španielskej La Lige znepokojilo rozhodnutie vedenia súťaže odohrať aspoň jeden ligový zápas sezóny v USA. K tomuto kroku pristúpili predstavitelia ligy potom, ako uzavreli 15-ročnú sponzorskú zmluvu so spoločnosťou zábavného priemyslu Relevant bez diskusie so Španielskou hráčskou asociáciou (AFE).cituje stanovisko AFE portál bbc.com.Kapitáni či zástupcovia kapitánov všetkých 20 tímov španielskej ligy sa v stredu stretnú v madridskom sídle AFE, kde budú diskutovať o možnosti nastúpiť na ligový zápas v USA. Na rokovaní nebudú chýbať kapitán Realu Madrid Sergio Ramos či vicekapitán Barcelony Sergio Busquets.uviedol prezident AFE David Aganzo.Odohranie duelu či neskôr možno duelov v USA by malo podľa vedenia La Ligy pomôcť k jej propagácii na severoamerickom trhu. Stať by sa tak malo ešte v tejto sezóne.citovala agentúra DPA z oficiálneho komuniké La Ligy. Bližšie detaily zainteresovaní neposkytli, správy zo Španielska však naznačujú, že to určite nebude prestížne El Clasico.Hráčom takisto prekáža neskorý začiatok niektorých duelov. Po nedeľňajšom ligovom zápase medzi Realom Madrid a Getafe (2:0), ktorý mal úvodný výkop o 22.15 h, pridal stredopoliar domácich Toni Kroos na sociálnu sieť fotku so svojou vážnou tvárou a popisom: "Vedenie La Ligy sa však bráni tým, že je to pre vysoké denné teploty a zohľadňuje tým zdravie hráčov a fanúšikov. Informovala o tom agentúra AP.