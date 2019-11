Hráčmi týždňa sú útočníci Marchand, McDavid a Nelson

Brad Marchand. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 25. novembra (TASR) - Hráčmi uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočníci Brad Marchand z Bostonu, Connor McDavid z Edmontonu a Brock Nelson z New Yorku Islanders. Informoval o tom oficiálny web súťaže.Marchanda vyhlásili za prvú hviezdu týždňa, keď v troch zápasoch nazbieral sedem kanadských (3+4) a šesť plusových bodov. Bostonu tak pomohol v hodnotenom období k trom víťazstvám. Pri výhre na ľade New Jersey sa blysol tromi asistenciami a pri triumfe nad Buffalom dvoma gólmi.Sedem bodov (4+3) nazbieral v uplynulom týždni aj McDavid v štyroch dueloch za "olejárov". Gól a dve asistencie mal pri výhre nad San Jose a dvakrát skóroval proti Vegas pri úspechu 4:2. Proti Arizone potom rozhodol zápas v nájazdoch. Bodoval už v jedenástich zápasoch za sebou.Nelson z Islanders dal v troch stretnutiach štyri góly, z toho dvakrát v nadstavení. Prispel tak k predĺženiu rekordnej klubovej série "ostrovanov", ktorí bodovali v sedemnástich zápasoch za sebou.