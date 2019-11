Ruský výbor pohrozil národnej atletickej federácii vylúčením

Na archívnej snímke z 12. decembra 2016 v Londýne fľaše na odber A a B vzoriek pre ľudský moč. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 25. novembra (TASR) - Ruský olympijský výbor (OKR) pohrozil národnej atletickej federácii vylúčením zo svojich štruktúr. Dôvodom sú nové problémy so Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA).," citovala slová šéfa OKR Stanislava Pozdňakova agentúra DPA. Funkcionár zároveň vyzval Ruskú atletickú federáciu, aby reformovala svoj systém práce, správne orgány a spoluprácu s trénermi a športovcami.Olympijský výbor robí všetko pre to, aby sa ruskí športovci mohli zúčastniť v roku 2020 tokijskej olympiády. "" dodal Pozdňakov.Šéf ruskej atletiky Dmitrij Šľachtin odstúpil v sobotu z funkcie. Spolu s ďalšími šiestimi funkcionármi ho už vo štvrtok dočasne suspendovala Jednotka pre integritu atletiky (AIU), nakoľko boli zapletení do kauzy výškara Danila Lysenka. Ten ešte v roku 2017 neoznámil antidopingovým komisárom svoj aktuálny pobyt, za čo mu dodatočne pozastavili činnosť. Ruskí funkcionári sa atléta pokúšali ospravedlniť sfalšovaním správy z neexistujúcej kliniky, podľa ktorej bol príliš chorý a nemohol sa zúčastniť na testovaní.