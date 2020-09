Hráčom z Vegas ani NY Islanders sa nedarilo, postup do konferenčného finále NHL im stále uniká (video)

Islanders spočiatku viedli, no Flyers otočili

Demkov premiérový štart v NHL

Sekerov Dallas vyzve Colorado Avalanche

2.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ani v jednom z dvoch utorkových duelov play-off zámorskej hokejovej NHL sa nerozhodlo o ďalšom postupujúcom tíme do konferenčných finále.Vo východnej časti na turnaji v Toronte hráči Philadelphie Flyers triumfovali nad New Yorkom Islanders 4:3 po predĺžení a stav série hranej na štyri víťazstvá znížili na 2:3, v západnej časti v Edmontone si hokejisti Vancouveru Canucks poradili s Vegas Golden Knights 2:1 a tiež prehrávajú 2:3 na stretnutia.Šieste súboje oboch sérií sú na programe v noci zo štvrtka na piatok. V utorkových dueloch nebol v hre ani jeden slovenský hokejista.Islanders síce viedli nad Flyers gólom Mathewa Barzala z 22. minúty, ale neskôr otočili na 3:1 zásluhou zásahov Clauda Girouxa , Jamesa van Riemsdyka a Matta Niskanena. V záverečnej päťminútovke duelu však "ostrovania" vyrovnali gólmi Brocka Nelsona a Dericka Brassarda, čím si vynútili predĺženie. V ňom sériu predĺžil Scott Laughton."Chceli sme to dnes dokončiť. Play-off je však dlhodobá záležitosť, preto sa musíme skonsolidovať a pripraviť na ďalší zápas," poznamenal pre NHL.com po súboji útočník zdolaného tímu Josh Bailey, v utorok autor dvoch asistencií.Aj v druhom súboji viedol tím, ktorý je bližšie k postupu. Za Vegas skóroval Shea Theodore, no za Vancouver kontrovali Brock Boeser a Elias Pettersson . Pre Švéda to bol už siedmy presný zásah v aktuálnej edícii vyraďovacej časti. Výraznou mierou k triumfu Canucks prispel brankár Thacher Demko, ktorý si pripísal 42 úspešný zákrokov. Bol to pre neho premiérový štart v play-off."Je to niečo výnimočné... Po niečom takom som túžil už ako dieťa. A keď som dostal príležitosť, bolo to skvelé. Teraz aj ďalej chcem tímu pomáhať v maximálnej možnej miere," povedal po zápase Demko podľa oficiálneho webu súťaže.Demko sa stal 15. brankárom histórie NHL a druhým za dva dni, ktorý debutoval vo vyraďovacej časti triumfom pri hrozbe vypadnutia jeho tímu. V pondelok v rovnakej pozícii nastúpil Michael Hutchinson za Colorado a pre Avalanche minimálne na jeden duel predĺžil sezónu.V stredu je na programe len jeden zápas NHL, Dallas Stars slovenského obrancu Andreja Sekeru v ňom vyzve Colorado Avalanche a môže spečatiť postup ďalej. Ak sa mu to nepodarí, stav série bude vyrovnaný 3:3.Do konferenčného finále už postúpil tím Tampa Bay Lightning beka Erika Černáka , ktorý vyradil Boston Bruins Jaroslav Halák ) 4:1 na zápasy.