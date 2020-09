Sitom prvého kola US Open prešiel zo Slovákov len Gomboš, s odretými ušami zvíťazil aj Murray

Sebavedomie mu vzrástlo po prvom sete

Venus Williamsová podľahla Česke

2.9.2020 (Webnoviny.sk) - Spomedzi kvarteta Slovákov na grandslamovom tenisovom turnaji US Open v New Yorku prešiel sitom 1. kola dvojhry iba Norbert Gombos. Tridsaťročný rodák z Galanty premiérovo v kariére dosiahol triumf v hlavnej súťaži na tomto fóre, v minulosti sa na Australian Open Wimbledone aj US Open porúčal vždy už v 1. kole.Tentokrát si poradil s moldavským tenistom Radum Albotom 6:4, 6:1, 6:4.. V druhom kole ho čaká duel proti Chorvátovi Marinovi Čiličovi , ktorý sa natrápil s domácim Denisom Kudlom a zdolal ho po päťsetovej dráme 6:7 (3), 3:6, 7:5, 7:5, 6:3."Som veľmi šťastný a spokojný s mojim výkonom. Dôležité bolo, že som chytil začiatok zápasu. Aj napriek menším komplikáciám, kedy súper vyrovnal na 3:3, som to ustál a dokázal vyhrať prvý set. To mi dodalo sebavedomie a v druhom sete som dominoval. Zlomový moment tretieho setu prišiel v piatej hre, keď som dokázal vyhrať veľmi dlhý gem pri jeho servise a následne som brejk potvrdil. Potom som to už doservoval. Som veľmi rád, že som dokázal vyhrať svoj prvý grandslamový zápas," povedal Gombos podľa oficiálneho webu Slovenského tenisového zväzu (STZ) V utorok sa nedarilo Andrejovi Martinovi , ktorý podľahol Austrálčanovi Alexovi de Minaurovi 4:6, 3:6, 5:7. Neuspela ani Viktória Kužmová , nad jej sily bola Američanka Catherina McNallyová a prehral s ňou 4:6, 1:6. Už v pondelok vypadol v 1. kole dvojhry aj Jozef Kovalík s Američanom Maximom Cressym 1:6, 6:2, 4:6, 4:6.S dvojhrou žien sa už rozlúčili aj veteránky Kim Clijstersová a Venus Williamsová . Belgičanka Clijstersová pri svojom návrate na grandslamové dvorce po ôsmich rokoch podľahla Ruske Jekaterine Alexandrovovej 6:3, 5:7, 1:6, staršia z amerických sestier Williamsových prehrala s Češkou Karolínou Muchovou 3:6, 5:7.Medzi mužmi sa na postup poriadne nadrel Brit Andy Murray , ktorý Japonca Jošihita Nišioku zdolal 4:6, 4:6, 7:6 (5), 7:6 (4), 6:4. "Bolo to poriadne emocionálne," povedal po postupe skúsený Murray.