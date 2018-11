Hrad Ľupča má bielu pani a obec legendu o žene bez hlavy

Ľupčiansky hrad bol založený v polovici 13. storočia uhorským kráľom Belom IV. Stojí na návrší jedného z posledných výbežkov Nízkych Tatier nad obcou Slovenská Ľupča a je národnou kultúrnou pamiatkou. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Slovenská Ľupča 18. novembra (TASR) – Hovorí sa, že každýhrad má svoju povesť a patrí k nim aj ľupčiansky. Legiend o ňom a niekdajšom panstve je viac. TASR ich prostredníctvom publikácie Ľupčianske povesti z roku 2001 priblížila Ivana Uhlík, referentka správy pamiatkových objektov hradu Ľupča. Návštevníci tejto historickej pamiatky v obci Slovenská Ľupča v Banskobystrickom okrese sa od sprievodcov dozvedia nielen historické fakty o hrade, ale tiež to, že aj on mábielu pani.tvrdia autori ojedinelej brožúry Ľupčianske povesti Daniel Baláž a Miroslava Sedliaková.Asi najznámejšia povesť, ktorú zaznamenali viacerí autori, je tragický príbeh kastelána hradu a krásnej Verony.začína sa povesť.Selecký sa oženil s driečnou a peknou Marienkou, ktorá mu na svet priviedla vytúženého syna. Po pôrode však ostala vyslabnutá, chorľavela a bola už len tieňom bývalej životom kypiacej ženy. Zavolala si preto na pomoc sesternicu, krásnu Veronu, ktorej sa život na hrade zapáčil. S pekným kastelánom si vzájomne prejavovali náklonnosť a keď sa viac zblížili, Verona ho nahovárala, aby svoju ženu zabil, čo odmietol. Chcel počkať, kým nezomrie, keďže jej už veľa času neostávalo. Prišla im však na to nielen Seleckého manželka, ale i samotná hradná pani, ktorú pochytil hnev. Veronu dala uväzniť v hradnej veži. Ničili ju výčitky svedomia a zakrátko sa zbláznila. Jedného večera vyskočila cez okno do priepasti a zabila sa. Jej duša však nenašla pokoja ani na druhom svete, pretoRovnako tragický podľa miestnych povestí je i príbeh o Anne Ruskovej, nazývanej paňou bez hlavy. Vraj stále blúdi cestou od Driekynskej skaly po hronský most a hľadá svoju sťatú hlavu.uvádzajú Ľupčianske povesti.Rekonštrukcia vtedajšieho dobového súdneho procesu sa svojho času stala dokonca námetom predstavenia miestneho ochotníckeho divadla.