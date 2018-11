Na ilustračnej snímke pohľad na Bratislavský hrad. Foto: TASR, Pavel Neubauer Foto: TASR, Pavel Neubauer

Bratislava 18. novembra (TASR) – V uliciach bratislavského Starého Mesta by mali pribudnúť kamery. Monitorovací systém sa týka frekventovaných lokalít, a to okolia Panskej ulice a Rybného námestia, Zichyho paláca, Rudnayovho námestia a Kapitulskej ulice.priblížila staromestská hovorkyňa Nora Gubková.Projektom chce samospráva predchádzať páchanej kriminalite na verejných priestranstvách a zároveň dopomôcť k jej objasňovaniu. Systém tiež operatívne vyrozumie príslušné orgány a zabezpečí včasný zásah a pomoc občanom či návštevníkom mestskej časti, napríklad pri dopravnej nehode, požiari alebo pochodoch. V neposlednom rade by sa mala zlepšiť ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov, ochrana majetku mestskej časti, inštitúcií, ako aj organizácií a podnikateľských subjektov sídliacich a pôsobiacich v centre hlavného mesta.