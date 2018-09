Hrad Šomoška navštívi ročne do 27.000 platiacich návštevníkov

Hrad Šomoška, archívna snímka. Foto: TASR/Denisa Horváthová Foto: TASR/Denisa Horváthová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šiatorská Bukovinka 11. septembra (TASR) – Približne 25.000 až 27.000 platiacich turistov navštívi ročne hrad Šomoška pri obci Šiatorská Bukovinka na juhu okresu Lučenec. O návštevnosti tejto pamiatky TASR informoval starosta obce Juraj Badinka, podľa ktorého je celkový počet návštevníkov ešte vyšší, nakoľko ľudia na hrad chodia aj v zimnom období, keď už samospráva nevyberá vstupné.poznamenal starosta s tým, že najviac návštevníkov prichádza zo Slovenska a Maďarska. Na Šomoške však zaznamenali však aj exotickejších turistov.konkretizoval Badinka.Hrad mala obec pôvodne v prenájme, pred štyrmi rokmi ho však odkúpila od štátu do svojho vlastníctva za 10.000 eur. Podľa starostu bola ale aj táto suma pre malú dedinu so zhruba 300 obyvateľmi záťažou.podotkol s tým, že vďaka takýmto opatreniam sa im potrebné prostriedky napokon podarilo zhromaždiť.Na Šomošku vedie zo záchytného parkoviska 1,6 kilometra dlhý náučný chodník s ôsmimi zastávkami. Pod hradným areálom sa nachádza takzvaný Kamenný vodopád, tvorený stuhnutými čadičovými stĺpmi a neďaleko je situované aj Kamenné more – veľká kamenná plocha vytvorená zo zvetraného čadiča. V blízkosti Šomošky je tiež bývalý kameňolom Mačacia s vyhliadkovou vežou a zvyškami baníckej osady.Hrad Šomoška pochádza z konca 13., prípadne začiatku 14. storočia. Medzi jeho vlastníkov patril Matúš Čák Trenčiansky, v 16. storočí bol jednou z protitureckých pevností. Osmanským vojskám sa však neubránil a v ich moci zostal 23 rokov. Osudným sa mu nakoniec stali stavovské nepokoje. Po porážke povstania Františka II. Rákocziho ho cisárske vojská sčasti zbúrali a odvtedy chátral. V 70. rokoch minulého storočia bol čiastočne zrekonštruovaný a konzervovaný.