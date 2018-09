Škoda ukončila rokovania o nových zmluvách s predajcami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Weiterstadt 11. septembra (TASR) - Česká automobilka Škoda, dcéra nemeckého koncernu Volkswagen (VW), ukončila rokovania o nových zmluvách s predajcami v Nemecku. Obe strany sú s výsledkom spokojné. Dohody zohľadňujú dôležité témy v danom odvetví.Po VW Pkw a Audi tak stavia aj značka Škoda spoluprácu so svojimi zmluvnými partnermi v Nemecku na nových základoch.Zhodu na úprave nových zmlúv oznámili nemecký dovozca a zväz predajcov minulý týždeň vo štvrtok (6. 9.). Dohody sú „dôležitým krokom z hľadiska budúcnosti nášho spoločného obchodného modelu,“ povedal Frank Jürgens, hovorca vedenia spoločnosti Škoda Auto Nemecko vo Weiterstadte.Podobne to vníma aj Thomas Peckruhn, predseda Zväzu nemeckých zmluvných partnerov značky Škoda (VDS): „Budúcnosť automobilového obchodu je vďaka novým zmluvám jasne definovaná a každému partnerovi značkyvyhlásil.Česká značka sa v rámci rozhovorov jasne prihlásila k obchodu. Nové pravidlá odrážajú relevantné témy v danom odvetví, ako je digitalizácia, elektromobilita a oslovovanie zákazníkov. Prvýkrát bola dohodnutá osobitná zmluva o digitalizácii, ktorá má autosalónom umožniť profitovanie z digitálnych ekosystémov a obchodných modelov. Úprava orientovaná na budúcnosť má umožniť trvalú ziskovosť všetkých zúčastnených strán.Obe strany hovorili o intenzívnych rokovaniach, ktoré boli vždy vedené férovo a so zameraním na výsledok. Jürgens zdôraznil:Škoda informovala zväz minulú jeseň o plánoch týkajúcich sa nových zmlúv. Krátko nato sa začali rozhovory, ktoré sa natiahli na niekoľko mesiacov. Vtedy sa ako termín zavedenia zmien uviedol 3. štvrťrok 2018.Vďaka včasnému ukončeniu sa môže začať výmena existujúcich zmlúv v stanovenom termíne bez prechodných období. Každému aktuálnemu predajcovi značky Škoda v Nemecku sa ponúkne nová zmluva. Ich zasielanie je naplánované na september. Koncom mesiaca chce dovozca prekonzultovať ich obsah so zástupcami partnerov v rámci známej. Nové zmluvy majú vstúpiť do platnosti od novembra 2020.