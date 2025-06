Hrádzu proti progresivizmu poctivo budujeme, tvrdí premiér Fico

Tradičné hodnoty

Dobrá správa

Septembrová schôdza

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

18.6.2025 (SITA.sk) - Hrádzu proti progresivizmu poctivo budujeme, vraví predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Verí, že kolaudácia by mohla byť na jeseň. Zareagoval tak na dianie v Národnej rade SR v prípade hlasovania o novelizácii ústavy, ktorá by napríklad mala zaviesť do ústavy uznávanie len dvoch pohlaví či upraviť okruh osôb, ktoré si môžu osvojiť dieťa.Hrádzu proti progresivizmu prisľúbil premiér počas minuloročných osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda. Ako uviedol v stanovisku, ktoré zaslal Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, poslanci „napriek zúrivému odporu a argumentácii ,lebo Fico' potrebnými 90 hlasmi schválila dohodnuté zmeny pri vládnej novelizácii Ústavy SR“.Dodal, že Národná rada SR sa dohodla aj na tom, že definitívne budú o novelizácii ústavy hlasovať v septembri tohto roka, aby „vychladli hlavy“. Poslancom, ktorí návrh podporili sa poďakoval.„Pán Šimečka ml. doteraz nepochopil, čo sa v NR SR udialo. Najmä to, že je tu reálna ústavná väčšina, ktorá môže v septembri posilniť tradičné chápanie rodiny a zdravý pohľad na existenciu dvoch pohlaví,“ uviedol Fico na adresu lídra najsilnejšieho opozičného subjektu, hnutia Progresívne Slovensko Ten na presunutie hlasovania na jeseň zareagoval tak, že ide o dobrú správu, najmä pre ľudské práva, a tiež pre tých, ktorým by novela mohla ublížiť.„To, že to je odložené, a že sa koalícii nepodarilo nájsť 90 hlasov, je dobrá správa,“ skonštatoval. Zároveň to označil za politickú prehru pre premiéra Roberta Fica. Šimečka tvrdí, že sa Ficovi nepodarilo nájsť 90 hlasov, rozbiť opozíciou, ani rozdeľovať spoločnosť.„Ešte raz, pán predseda PS, dnes 90 poslancov NR SR hlasovalo za dohodnuté návrhy. A ja pevne verím, že svoju prácu dokončia v septembri. Viem, že milujete ľudí, ktorí nevedia, čo sú, alebo ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú mačky alebo lampy. Ja poznám len mužov a ženy a manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy. A o tom je novelizácia Ústavy SR,“ uzavrel premiér.Hlasovanie o novele ústavy z dielne premiéra Roberta Fica (Smer-SD) poslanci v utorokpresunuli na septembrovú schôdzu Národnej rady SR. Schválil pozmeňovacie návrhy KDH KÚ , neschválili návrh z KDH o výhrade vo svedomí a rovnako neschváli návrh na odstránenie jedného volebného obvodu, čo navrhovala strana Hlas-SD Poslanci následne prerušili rokovanie a o zákone ako o celku nehlasovali, keďže sa dohodli na presunutí na september. Dôvodom bolo, že by sa pre prijatie novely ako celku nenašlo potrebných 90 hlasov. Podporiť ju totiž odmietajú poslanci za KDH František Mikloško aj František Majerský Poslanec Hlasu-SD Ján Ferenčák tiež pred hlasovaním avizoval, že sa nezaprezentuje, ak by sa hlasovanie nepresunulo na jeseň. Bez týchto troch hlasov by Smer-SD , Hlas-SD, Slovenská národná strana , Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Kresťanská únia (KÚ) mali dohromady len 89 hlasov a návrh by neprešiel.