Vallo alebo Winkler? Prieskum ukázal, koho by si Bratislavčania zvolili za primátora

18.6.2025 (SITA.sk) - Ak by sa voľby na primátora Bratislavy konali teraz, zvíťazil by súčasný primátor Matúš Vallo . V komunálnych voľbách by získal 33,8 percenta hlasov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO . 15,7 percenta Bratislavčanov by si za primátora hlavného mesta želalo Martina Winklera , župného a mestského poslanca za Bratislavu – Staré Mesto. Prieskum ukázal, že 49 percent respondentov ešte nie je rozhodnutých, koho budú v komunálnych voľbách voliť. Opýtaní mali možnosť uviesť aj iné mená kandidátov, urobilo tak 1,5 percenta respondentov. Agentúra vykonávala prieskum od 19. do 30. mája na vzorke 1 005 respondentov.