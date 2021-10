Hrajte o 210 spotrebičov z PLANEO Elektro: Každý deň až 10 výhier!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.10.2021 (Webnoviny.sk) -Leto je za nami a do Vianoc ďaleko, aké prekvapenie by vás mohlo v tomto medziobdobí stretnúť? Predsa výhra v PLANEO Elektro, kde už čaká na svojich nových majiteľov až 210 spotrebičov SENCOR! Okrem už spomenutých kolobežiek, kávovarov či vysávačov so 6-ročnou zárukou na motor sú pre vás pripravené aj televízory, kuchynské roboty, vákuové mixéry a ďalšie atraktívne spotrebiče , ktoré vám uľahčia a spríjemnia život.Získať šancu, aby ste sa stali jedným zo šťastných výhercov, je veľmi jednoduché. Stačí od 11. 10. 2021 do 31.10.2021 nakúpiť v niektorej z 53 predajní PLANEO Elektro, alebo si objednať tovar z eshopu planeo.sk , zaregistrovať si svoj doklad o kúpe a potom len počkať, či sa šťastie na vás usmeje. Ak áno, už o pár dní máte doma malé predčasné Vianoce. Vašu šancu na výhru zvyšuje aj fakt, žeNenechajte si ju teda ujsť, veď keď sa to tak vezme, za pár eurový nákup môžete získať hodnotný kvalitný spotrebič v peknom dizajne.Extra tip: Nezabudnite pri nákupe použiť aj vašu PLANEO kartu, získate tak peniaze na ďalší nákup – a ďalšiu šancu na výhru.Sledujte aj FB PLANEO Elektro SK a neujde vám žiadna akcia ani súťažInformačný servis