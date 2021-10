Bratislava získala stovky nových lavičiek, prvé sa v uliciach objavia už v novembri

Ďalšie lavičky pribudnú až budúci rok

Bratislava získala dizajn Pražskej lavičky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.10.2021 - Bratislava získa vďaka partnerovi 300 nových lavičiek, prvé pribudnú v meste do konca roka. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa bratislavského magistrátu Katarína Rajčanová.ČSOB prostredníctvom svojej nadácie podporila kúpu 300 kusov z plánovaných tisíc Bratislavských lavičiek. Prvé z nich sa objavia v meste už v novembri.„Do Sadu Janka Kráľa získavame lavičky v počte do 200 kusov. Do konca roka pribudnú Bratislavské lavičky napríklad v Parku Karlova Ves, v oblasti Mlynských nív, na Račianskej ulici v blízkosti Policajného prezídia či na Osuského a Ševčenkovej ulici," uviedla hovorkyňa.Ďalšie lavičky bude magistrát osádzať od budúceho roka. Postupne ich budú dopĺňať aj jednotlivé mestské časti, a tiež nimi budú nahrádzať staré lavičky.„Objavia sa tak napríklad na Malokarpatskom námestí v Lamači, v Parku Družby v Dúbravke či na Vrakunskej promenáde na Podunajskej. Hlavné mesto bude dávať lavičky mestským častiam do správy," vysvetlila Rajčanová.Dizajn Pražskej lavičky získala v spolupráci s českou metropolou ešte vlani aj Bratislava.„Pražská lavička svojím dizajnom nadväzuje na historickú československú lavičku – funkčnú, ergonomickú a pohodlnú na sedenie," spresnila hovorkyňa.Spolu s ňou pribudnú do Bratislavy aj ďalšie prvky mobiliáru podľa českého vzoru - kôš a stojan na bicykle, ktoré ladia s mestským prostredím a budú aj v súlade s manuálmi verejných priestranstiev oboch miest.„Štandardizácia mestských prvkov zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní kvalitného a komfortného priestoru bez vizuálneho smogu," uzavrela.