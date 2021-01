Hranica medzi Gibraltárom a Španielskom zostane otvorená, ľudia si môžu vydýchnuť

Dohodu musí podpísať Európska komisia

Ostrov nebol súčasťou obchodnej dohody

1.1.2021 (Webnoviny.sk) - Niekoľko hodín pred úplným odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ktorý nastal úderom silvestrovskej polnoci, dosiahli britskí predstavitelia dohodu so španielskou stranou týkajúcu sa hranice medzi Gibraltárom a Španielskom.Ako uviedla španielska ministerka zahraničných vecí Arancha Gonzálezová Layová, hranica zostane otvorená a ľudia z maličkého britského územia na južnom cípe Španielska "si môžu vydýchnuť".Gibraltár tak bude naďalej podliehať pravidlám, ktoré sa uplatňujú v európskom schengenskom priestore.Gonzálezová Layová poznamenala, že kompromisnú dohodu medzi Španielskom a Veľkou Britániou teraz postúpia do Bruselu, aby mohla Európska komisia spečatiť medzinárodnú zmluvu s Londýnom. Jej podpísanie sa očakáva do šiestich mesiacov.Predseda gibraltárskej vlády Fabian Picardo však upozornil, že pri vypracovávaní zmluvy bude ešte treba vyriešiť viacero otázok vrátane dovozných ciel. "Bude to zložité. Máme dohodu o voľnom pohybe ľudí, nie však o tovare," vyhlásil.Gibraltár nebol súčasťou "pobrexitovej" obchodnej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorú oznámili 24. decembra. Toto územie Španieli postúpili Britom po prehratej vojne v roku 1713. V referende o brexite v roku 2016 podporilo zotrvanie Veľkej Británie v EÚ až 96 percent gibraltárskych voličov.