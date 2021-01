Koronavírus bude hýbať svetom aj v novom roku, sociológ však očakáva postupnú stabilizáciu

Záujem o vakcínu môže byť oveľa vyšší

Slováci sa do očkovania nehrnú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.1.2021 - Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) predpokladá, že koronavírus bude takmer určite aj v tomto roku témou dňa.Okrem rozhodovaní o tom, ako kombinovať rôzne podoby lockdownov a plošného testovania, budeme podľa neho sledovať spory o dostupnosť a dodávky vakcín, ako aj správy o ich účinnosti priamo v „teréne“. Martin Slosiarik z Focusu očakáva, že v druhej polovici roka 2021 sa situácia začne stabilizovať.„Verím tomu, že tému koronavírusu vystriedajú iné témy a vládne strany sa budú môcť zamerať na to, čo voličom odprezentovali vo svojich predvolebných programoch. Pre časť voličov koalície to môže byť dôvod na zhovievavejší postoj k súčasnej vláde, ktorý sa môže prejaviť aj v istom náraste jej dôvery," doplnil Slosiarik pre agentúru SITA.Podľa Bahnu kampane na podporu vakcinácie zamestnajú kreatívny priemysel na celom svete. „Budeme podľa všetkého aj svedkami šírenia poplašných správ a hoaxov o nebezpečnosti týchto vakcín a o ich neúčinnosti," myslí si sociológ.Ak sa ukáže, že očkovanie je naozaj jedinou vstupenkou do post-koronavírusového sveta, Bahna očakáva, že záujem o očkovanie bude vyšší než respondenti aktuálne deklarujú vo výskume. „Najmä vtedy, ak by mali mať nezaočkovaní zakázaný vstup na niektoré hromadné podujatia, či do niektorých dopravných prostriedkov," podotkol.Na otázku Ak by dnes bola dostupná vakcína na nový koronavírus schválená Európskou úniou, dali by ste sa zaočkovať? odpovedalo na prelome októbra a novembra kladne 26,8 percenta respondentov. Zaočkovať by sa nenechalo 44,3 percenta a 28,9 percenta opýtaných na otázku nevedelo odpovedať.Vyplýva to z prieskumu, ktorý vznikol z iniciatívy Mnforce, Slovenskej akadémie vied (SAV) a Seesame. Z prieskumu, ktorý pre RTVS uskutočnila agentúra Median od 3. do 10. decembra na vzorke 1 007 respondentov, by sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 dalo 37 percent Slovákov. Prieskum bol zverejnený 13. decembra.