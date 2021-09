Hranice Austrálie by sa mali otvoriť skôr ako na konci roka, rozhodujúci je počet zaočkovaných

Austrálie

28.9.2021 (Webnoviny.sk) - Austrálsky premiér očakáva, že jeho krajina otvorí hranice oveľa skôr ako na konci roka. Austrálska vláda schválila zmiernenie prísnych reštrikcií pri cestovaní do zahraničia po úplnom zaočkovaní 80 percent populácie vo veku nad 16 rokov.„To sa stane pred koncom roka. Môže sa to stať podstatne skôr,“ povedal austrálsky premiér Scott Morrison pre americkú televíznu stanicu CBS.V Novom Južnom Walese, ktorý je najľudnatejším austrálskym štátom a zároveň najviac postihnutým pandémiou ochorenia COVID-19, bude viac ako 90 percent cielenej vekovej skupiny zaočkovaných do konca novembra. Povedala to premiérka Nového Južného Walesu Gladys Berejiklianová. Zmiernenie lockdownu v Sydney by malo prísť 11. októbra po tom, ako bude úplne zaočkovaných 70 percent obyvateľstva Nového Južného Walesu, konštatovala Berejiklianová. Od prvého decembra by sa protipandemické reštrikcie v tomto austrálskom štáte nemali týkať úplne zaočkovaných ľudí.Hlavná zdravotníčka štátu Kerry Chantová predpokladá, že zaočkovať sa nakoniec podarí až 92 percent jeho obyvateľstva. Tempo vakcinácie v Novom Južnom Walese je v rámcidruhé najrýchlejšie po Teritóriu austrálskeho hlavného mesta.