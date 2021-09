Zamestnávateľov trápi produktivita ľudí pri práci na diaľku, väčšina z nich však neinvestuje do riešení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nový prieskum spoločnosti Ricoh Europe odhaľuje, že napriek obavám o výnosy zamestnávatelia neinvestujú do technológií, aby podporili produktivitu svojich pracovníkov na diaľku.Od nástupu pandémie koronavírusu v Európe, ktorá prinútila spoločnosti zavádzať pracovné postupy na diaľku, prešlo viac ako 18 mesiacov a viac ako tretina (36%) zamestnávateľov tvrdí, že ich spoločnosť poskytla nástroje a technológie na udržanie produktivity zamestnancov pri práci odkiaľkoľvek. Napriek nedostatočnému zavádzaniu nových riešení si je väčšina zamestnávateľov (53%) vedomá toho, že investície do umelej inteligencie a automatizácie zvyšujú produktivitu kombinovanej pracovnej sily. Tieto zistenia vychádzajú z prieskumu Ricoh Europe z minulého mesiaca, ktorý zistil, že dve tretiny (65%) zamestnávateľov plne nedôverujú svojim zamestnancom pracujúcim na diaľku.Prieskum vykonaný spoločnosťou Opinion Matters v mene Ricoh Europe oslovil 1500 respondentov s rozhodovacou právomocou v spoločnostiach naprieč celým kontinentom. Zistenia poukazujú na to, že zamestnávatelia nechápu, čo obmedzuje produktivitu ich zamestnancov.Zdá sa, že značne preceňujú čas zamestnancov strávený úlohami, ktoré majú pre klientov skutočnú hodnotu, zatiaľ čo zamestnanci vravia, že sú zaneprázdnení menej dôležitou prácou. Väčšina zamestnávateľov (69%) si myslí, že ich zamestnanci sa každodenne venujú vysoko hodnotným aktivitám až 180 minút, zatiaľ čo v porovnaní s tým zamestnanci pri kladení podobnej otázky v marci tohto roku uviedli 73 minút.Nedostatočné investície do technológií, ktoré by zamestnancom umožnili pracovať produktívne odkiaľkoľvek, naznačujú, že zamestnávatelia nie sú pripravení na podstatu kombinovanej práce. Viac ako polovica (54%) európskych manažérov s právomocou prijímať rozhodnutia verí, že spolupráca v kancelárii je životne dôležitá pre budúci úspech ich spoločnosti. Napriek tomu iba 27% z nich verí tomu, že ich spoločnosť sa v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov vráti k päťdňovému pracovnému týždňu v kancelárii - čo tiež naráža na ich nepostačujúce investície do nástrojov pre kombinovanú prácu.David Mills, generálny riaditeľ Ricoh Europe, hovorí: "Zamestnávatelia si nepochybne vážia osobnú spoluprácu – avšak musia citlivo nastaviť rovnováhu medzi ochranou firemnej kultúry a zmyslom pre tím, ktorý zvyčajne najlepšie pociťujeme pri práci v kancelárii, a hodnotami kombinovanej práce. Je dôležité mať na pamäti, že z technológie zvyšujúcej produktivitu pri kombinovanej práci budú mať rovnako osoh aj zamestnanci v kancelárii. To platí predovšetkým pre automatizáciu a nástroje založené na umelej inteligencii, ktoré zamestnanci stále viac vyžadujú, pretože ich oslobodzujú od opakujúcej sa práce s nízkou hodnotou a môžu sa zamerať na hodnotnejšie úlohy."Nicola Downing, COO, Ricoh Europe, dodáva: "Za posledných 18 mesiacov prežili spoločnosti viac problémov než je bežné. Aj keď preukázali neuveriteľnú odolnosť, riskujú stratu talentovaných ľudí, ktorí s nimi vytrvali počas pandémie, ak neinvestujú do technológie, zvyšujúcej produktivitu v období kombinovanej práce aj po nej. Zamestnávatelia by mali pamätať na to, že zavedenie kombinovaných pracovných postupov, ktoré kladú pri rozhodovaní potreby zamestnancov na prvé miesto, je prejavom odhodlania a pochopenia výziev, ktorým títo pracovníci čelili, a takisto zvyšujú produktivitu a podporujú lojalitu."#SpolupracaOdkialkolvek#WorkTogetherAnywhereInformačný servis