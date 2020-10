Hranice s Poľskom sa napriek vážnej situácii na Orave uzatvárať nebudú, vyhlásil Klus

Nová online platforma V4

9.10.2020 (Webnoviny.sk) - Napriek vážnej epidemiologickej situácii na Orave, či v niektorých ďalších regiónoch severného Slovenska, sa nebudú uzatvárať spoločné hranice s Poľskom.Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR SaS ) vo štvrtok 8. októbra počas bilaterálneho rozhovoru so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky Szymonom Szynkowským vel Sękom . V tlačovej správe o tom informoval tlačový odbor rezortu diplomacie.„Musíme však byť ostražitejší a flexibilnejší v prijímaní nových opatrení s cieľom chrániť verejné zdravie. O to dôležitejšia bude naša bezprostredná komunikácia, zdieľanie skúseností a včasné informovanie sa o pripravovaných krokoch,“ dodal Klus.Tajomníci ocenili aj zriadenie novej online platformy Vyšehradskej štvorky (V4) pre operatívnu výmenu informácií.„Zástupcovia z viacerých rezortov z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska sa budú v pravidelných intervaloch stretávať virtuálne, prostredníctvom online nástrojov a zdieľať know-how o aktuálnom epidemiologickom vývoji či efektívnosti zavádzaných opatrení,“ priblížil Klus s tým, že aj vďaka takémuto zdieľaniu skúseností by mohli byť spoločné hranice otvorené čo najdlhšie.V rámci spoločného rokovania sa rezortní partneri venovali aj otázke posilnenia spolupráce v rozličných regionálnych platformách či aktuálnym otázkam zahraničnej politiky.Za jednu z priorít partneri označili dobudovanie infraštruktúrnych prepojení, najmä rozvoj cestnej siete, čo má prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti a trvalej udržateľnosti oboch ekonomík.Poľský štátny tajomník zároveň poďakoval Klusovi za to, že slovenský rezort diplomacie prejavil solidaritu s Poľskom a Litvou a rozhodol sa povolať vedúceho diplomatickej misie SR v Bielorusku na konzultácie do Bratislavy.K rovnakému kroku medzitým pristúpili aj ďalšie členské štáty Európskej únie , vrátane Lotyšska, Estónska či Nemecka.