Veľkým nemeckým mestám pri rýchlom šírení koronavírusu pomôže armáda a zdravotnícki experti

9.10.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecká vláda ponúkne veľkým mestám pomoc armády a expertov v oblasti verejného zdravotníctva v boji proti prudkému rastu počtu prípadov koronavírusu. Oznámila to v piatok kancelárka Angela Merkelová , ktorá uviedla, že so starostami 11 veľkých miest sa dohodla na opatreniach na spomalenie šírenia vírusu.Inštitút Roberta Kocha, ktorý zodpovedá na celoštátnej úrovni za kontrolu a prevenciu chorôb, v piatok informoval, že počas predošlého dňa sa Nemecku zistilo 4 516 nových prípadov koronavírusu a mnohé mesta dosiahli kritickú úroveň 50 nových infekcií na 100-tisíc obyvateľov.Inštitút na základe dohody medzi kancelárkou a starostami pošle poradcov do miest, v ktorých je týždenne viac ako 35 nových prípadov na 100-tisíc obyvateľov.Zároveň nemecká armáda poskytne týmto mestám vojakov, aby im pomáhali napríklad pri dohľadávaní kontaktov."Tieto dni a týždne rozhodnú, ako Nemecko pandémiu zvládne počas zimy," povedala Merkelová. Dodala, že skúsenosť z jari, kedy sa Nemecku podarilo rýchlo znížiť počet nových prípadov nákazy, ukázala, že "v žiadnom prípade nie sme bezmocní".