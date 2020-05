Hraničné kontroly sa predlžujú o ďalších 30 dní, otvorí sa však viac priechodov pre vstup na Slovensko

Kódex schengenských hraníc

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - Kontroly na hraniciach s Rakúskom, Českou republikou, Poľskom a Maďarskom sa predĺžia do 26. júna. Vláda v stredu totiž schválila nariadenie z dielne rezortu vnútra, podľa ktorého bude vstup na územie SR naďalej možný iba na vybraných hraničných priechodoch a letiskách. Ich počet sa však oproti predošlému obdobiu rozšíri.Účelom predĺženia hraničných kontrol je podľa rezortu vnútra tak ako v predošlých prípadoch zníženie rizika šírenia koronavírusu na území SR.„Navrhuje sa obnoviť kontrolu hraníc na obdobie 30 dní, nakoľko sa v tomto období nepredpokladá výrazné zníženie miery takéhoto rizika,“ uvádza sa v dokumente. Rezort vnútra sa pri návrhu odvoláva na Kódex schengenských hraníc.Podľa neho v prípade, že „existuje v priestore bez kontroly vnútorných hraníc závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti v niektorom z členských štátov, tento členský štát môže výnimočne obnoviť kontrolu hraníc na celej dĺžke alebo na určitých úsekoch svojich vnútorných hraníc na obmedzenú dobu najviac 30 dní, alebo na predvídateľné trvanie tohto závažného ohrozenia, ak jeho trvanie prekročí 30 dní“.K vstupu do SR bude podľa nariadenia možné využiť cestné hraničné priechody Bratislava – Jarovce – Kittsee (diaľnica), Bratislava – Jarovce - Kittsee (stará cesta), Bratislava – Petržalka – Berg, Moravský Svätý Ján - Hohenau a Záhorská Ves – Angern an der March s Rakúskom, Trstená – Chyžné a Vyšný Komárnik - Barwinek s Poľskom a Svrčinovec – Mosty u Jablunkova, Makov – Bílá-Bumbálka, Horné Srnie – Brumov-Bylnice, Drietoma – Starý Hrozenkov, Moravské Lieskové – Strání, Lysá pod Makytou – Střelná, Vrbovce – Velká nad Veličkou, Brodské – Břeclav (diaľnica), Holíč – Hodonín a Skalica – Sudoměřice (nová cesta) s ČR.Na hranici SR s Maďarskom je zase možné využiť priechody Bratislava Čunovo – Rajka (diaľnica), Medveďov – Vámosszabadi, Komárno – Komárom, Štúrovo – Esztergom, Šahy – Parassapuszta, Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat, Šiatorská Bukovinka – Salgótarján, Kráľ – Bánréve, Milhosť – Tornyosnémeti (cesta I/17), Milhosť – Tornyosnémeti cesta (cesta R4), Hosťovce - Tornanádaska a Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cestný prechod).Po novom bude k vstupu do SR možné využiť aj železničné hraničné priechody, konkrétne Bratislava - Petržalka – Kittsee a Bratislava – Devínska Nová Ves – Marchegg s Rakúskom, Skalité - Zwardoň s Poľskom a Čadca - Mosty u Jablunkova, Lúky pod Makytou - Horní Lideč, Horné Srnie - Vlársky průsmyk, Vrbovce - Velká nad Veličkou a Kúty – Lanžhot s ČR.Z Maďarska sa bude dať na Slovensko dostať cez železničné hraničné priechody Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely, Čaňa – Hidasnémeti, Lenártovce – Bánréve, Fiľakovo – Somosköújfalu, Štúrovo – Szob, Komárno – Komárom a Rusovce - Rajka.Ďalšou novinkou je aj možnosť vstupu na Slovensko cez riečne hranice, konkrétne Bratislava - Hainburg s Rakúskom a Štúrovo – Esztergom a Komárno – Komárom s Maďarskom. Za účelom príchodu na Slovensko je naďalej možné využiť aj letiská v Bratislave, Košiciach, Poprade, Piešťanoch, Sliači, Žiline, Prievidzi, Nitre alebo v Jasnej.