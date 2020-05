Príspevky na udržanie zamestnanosti vyplácané počas koronakrízy sa nepovažujú za príjem z podnikania

Nezapočítavajú sa do príjmu

Odklad poistného

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - Príspevky na udržanie zamestnanosti, ktoré vláda vypláca zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), sa nebudú považovať za príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.Tieto príspevky sa tak nebudú započítavať do príjmu pri posudzovaní poklesu tržieb, ak bude zamestnávateľ alebo SZČO žiadať o odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za máj tohto roka.Vyplýva to z nariadenia o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré v stredu schválila vláda."Predpokladá sa, že vplyvom uvedeného bude môcť požiadať o odklad poistného väčší okruh zamestnávateľov a SZČO," uviedol rezort práce a sociálnych vecí. V súčasnosti pritom podľa ministerstva nie je možné odhadnúť, koľko zamestnávateľov a SZČO ovplyvní nezapočítanie príspevku do tržieb a umožní im to požiadať o odklad poistného na sociálne poistenie."Tento príspevok by zvyšoval príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržby) na účely posunutia termínu platenia poistného a tým zhoršoval možnosti uplatnenia odkladu poistného," zdôvodnilo zmenu ministerstvo práce a sociálnych vecí.Príspevky majú pritom zmierniť negatívne dopady na zamestnanosť v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenska.