Hraničnej a cudzineckej polícii v Sobranciach pribudli nové štvorkolky a terénne vozidlá (foto)

Jeden kus za takmer 56-tisíc

Zabezpečenie hranice s Ukrajinou

Náročnosť terénu

28.11.2023 (SITA.sk) - Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach má od dnešného dňa k dispozícii šestnásť nových terénnych štvorkoliek a deväť terénnych vozidiel určených na ochranu štátnych hraníc.Informovalo o tom Ministerstvo vnútra SR , podľa ktorého majú vozidlá nahradiť už zastaraný vozový park rezortu, ktorý si vyžaduje modernizáciu. Ministerstvo zakúpilo vozidlá na základe verejných obstarávaní.Cena za štvorkolku s príslušenstvom predstavovala takmer. Sedem z deviatich terénnych vozidiel je upravených na policajné prevedenie s príslušenstvom, za jeden kus zaplatil rezort takmerĎalšie dve sú v civilnom prevedení, pričom každé jedno stálo viac ako. Kľúče od nich dnes vedeniu riaditeľstva odovzdal v Sobranciach generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR Peter Šesták Terénne štvorkolky budú prerozdelené na všetky oddelenia v severnom úseku vonkajšej hranice s Ukrajinou. Konkrétne pôjdu do Vyšného Nemeckého, Petroviec, Podhorode, Uble, Uliča a Zboja.„Terén severného úseku hranice je z geografického hľadiska náročný, ťažko dostupný a členitý, striedajú sa tu vysoké kopce a hlboké doliny. V takomto teréne sú klasické osobné motorové vozidlá nepoužiteľné. Do niektorých častí služobných úsekov jednotlivých oddelení dokonca nie je možný prístup ani terénnymi vozidlami,“ uviedlo ministerstvo vnútra, podľa ktorého musí byť ochrana štátnej hranice zabezpečená v plnom rozsahu v celej jej dĺžke.„Vo výkone služby sa štvorkolky osvedčili, sú v podstate nenahraditeľné a pre výkon služby v náročných podmienkach sú veľkým prínosom,“ poznamenal rezort. Okrem oddelení v severnej časti hranice budú štvorkolky distribuované aj na dve oddelenia v južnej časti, do Maťovských Vojkoviec a Veľkých Slemeniec, tiež pre mobilnú zásahovú jednotku v Sobranciach.