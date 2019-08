Hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod v stredu dočasne uzavrú

Na snímke hraničný priechod s Ukrajinou Vyšné Nemecké - Užhorod 11. júna 2017. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 12. augusta (TASR) – Na slovensko-ukrajinskom colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod dôjde v stredu (14. 8.) k dočasnému prerušeniu premávky. Uzávera platí obojsmerne, a to v osobnej, ako i nákladnej doprave. Ako informovala hovorkyňa Colného úradu Michalovce Klára Baloghová, dôvodom je úplná odstávka elektrickej energie.Práce na zariadení vysokého napätia, výmena a prepojenie transformátorov znefunkčnia všetky elektronické systémy slúžiace na colné a hraničné kontroly. Podľa Baloghovej slov by mali byť realizované od 8.00 do 12.00 h.doplnila Baloghová.