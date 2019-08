Petržalka má málo mestských policajtov, tvrdia poslanec i samospráva

Na snímke petržalský poslnec Miroslav Dragun. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. augusta (TASR) – Najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka so zhruba 110.000 obyvateľmi má len osem mestských policajtov. V pondelok na to upozornil petržalský miestny poslanec Miroslav Dragun, ktorý spustil petíciu a zároveň listom požiadal starostu Petržalky Jána Hrčku i primátora Bratislavy Matúša Valla, aby sa počet policajtov v najväčšom sídlisku na Slovensku zvýšil. Mestská polícia Bratislava priznáva, že momentálny stav policajtov nie je dostatočný a do ideálneho stavu jej chýba asi 200 príslušníkov.povedal pre TASR Dragun. Tieto prípady podľa neho upozorňujú aj na nízky počet mestských policajtov v tejto bratislavskej mestskej časti.tvrdí poslanec. Od mesta i mestskej časti žiada, aby sa aspoň v prvom kole zvýšil počet policajtov na 30. Podľa Draguna sa nemôže už stávať, aby človeku s problémom oznámila mestská polícia, že hliadku vie poslať až o pol hodinu, lebo momentálne zasahuje niekde inde.Vedenie mestskej časti súhlasí, že Petržalka nemá dostatočný počet mestských policajtov.uviedol pre TASR vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou z petržalského miestneho úradu Radovan Choleva. Ako podotkol, starosta taktiež žiada primátora, aby mestská polícia, ktorá patrí pod správu mesta, zvýšila počet policajtov pre Petržalku.Miestna samospráva vo svojom rozpočte vyčlenila peniaze na zvýšenie počtu policajtov v súvislosti s plánovaným zavedením parkovacieho systému.povedal Choleva.Mestská polícia Bratislava priznáva, že momentálny počet policajtov nie je dostatočný v celom hlavnom meste a aby bol stav ideálny, chýba jej zhruba 200 príslušníkov. Vzhľadom na pracovnú zaťaženosť je podľa mestskej polície aj polhodinový reakčný čas realitou.uviedla pre TASR hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová.