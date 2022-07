Hranicu chudoby prekročilo pre vojnu na Ukrajine 71 miliónov ľudí, na živobytie nemajú ani dva doláre na deň

7.7.2022 (Webnoviny.sk) - Až 71 miliónov ľudí vo svete sa prepadlo pod hranicu chudoby v dôsledku prudko rastúcich cien potravín a energií v týždňoch od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Uviedol to Rozvojový program OSN (UNDP) v správe, ktorú zverejnil vo štvrtok.UNDP odhaduje, že 51,6 milióna ľudí sa v prvých troch mesiacoch od začiatku vojny prepadlo pod hranicu chudoby, ktorá je definovaná tým, že na svoje živobytie majú denne 1,90 dolára alebo menej. Podiel obyvateľstva sveta pod touto hranicou chudoby tak stúpol na deväť percent. Okrem toho sa 20 miliónov ľudí dostalo pod hranicu chudoby definovanú tým, že na jeden deň majú maximálne 3,20 dolára.„Vplyv na životné náklady je za celú generáciu takmer bezpríkladný ... a preto je to také vážne,“ povedal pri zverejnení správy správca UNDP Achim Steiner. Rýchlosť, akou sa taký veľký počet ľudí prepadol pod hranicu chudoby, prekonala ekonomické ťažkosti pociťované počas pandémie koronavírusu.UNDP poznamenal, že za zhruba 18 mesiacov protipandemických lockdownov sa do chudoby globálne dostalo 125 miliónov ľudí. Avšak pre ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorá sa začala v závere februára, chudoba len za tri mesiace postihla viac ako 71 miliónov ľudí.„Táto rýchlosť je veľmi veľká," konštatoval hlavný ekonóm UNDP a autor správy George Molina.(1 EUR = 1,0177 USD)