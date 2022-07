Rusi mučia a znásilňujú Ukrajinky, miestne súdy prešetrujú viac ako 21-tisíc prípadov vojnových zločinov

Okupanti denne ubližujú civilistom

Rusi ľudí mučia a znásilňujú

7.7.2022 - Ukrajina vyšetruje viac ako 21-tisíc vojnových zločinov a zločinov agresie údajne spáchaných Ruskom od začiatku invázie. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Rusko, ktoré na Ukrajinu zaútočilo 24. februára, odmieta obvinenia z vojnových zločinov.Ukrajinská generálna prokurátorka Iryna Venediktová pre BBC povedala, že denne dostáva správy o 200 až 300 vojnových zločinoch.Priznala pritom, že množstvo súdnych procesov sa bude konať v neprítomnosti, no je podľa nej „otázkou spravodlivosti“ pokračovať v stíhaní.V rozhovore pre reláciu Outside Source Venediktová upozornila, že ruskí vojaci, ktorí zabíjajú, mučia alebo znásilňujú civilistov, „by si mali byť vedomí, že je len otázkou času, kedy skončia pred súdom“.Poznamenala pritom, že i keď jej tím pracuje v regiónoch po celej Ukrajine, nedokáže všetky zločiny vyšetriť „riadne a efektívne“ pre nedostatočný prístup do niektorých oblastí a k niektorým ľuďom, čím zjavne narážala na oblasti okupované ruskými jednotkami.V máji Venediktová informovala, že identifikovali už asi 600 podozrivých a začalo sa 80 trestných stíhaní.