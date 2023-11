Hranicu s Maďarskom aktuálne stráži 250 policajtov a vojakov, posilnenie hliadok je podľa Šutaja Eštoka nevyhnutné (video)

Podstav policajtov

Prevádzači si "nedajú pokoj"

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zadržali takmer 50-tisíc migrantov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.11.2023 (SITA.sk) - Hranicu Slovenska a Maďarska momentálne stráži približne. Po dnešnom rokovaní vlády to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ).Zároveň pripustil, že v niektorých regiónoch Slovenska je momentálne podstav policajtov. Prestať strážiť hranicu však podľa neho nie je možné.„Nie je to sranda, sú tu ozaj teroristické skupiny, ktoré sa do Európy snažia prepašovať spacie bunky," vyhlásil minister. Doplnil, že si nevezme na zodpovednosť, že by na Slovensko prišiel terorista, ktorý by potom spáchal atentát napríklad na izraelskej ambasáde.„Máme informácie dokonca aj o tom, že tí nelegálni pašeráci sú natoľko vynaliezaví, že sa snažia nájsť cesty cez slovensko-ukrajinskú hraniu. Zneužívajú tak možno aj časť minoritného obyvateľstva na východe Slovenska," skonštatoval Šutaj Eštok.Prevádzači si podľa ministra vnútra „nedajú pokoj". „Aj preto tú hranicu musíme strážiť. Aktuálne v počte 250 policajtov, ak budeme mať informáciu, že tá vlna sa opäť pohýna, tak to zvýšime," dodal Šutaj Eštok.Podľa aktuálnych štatistík ministerstva vnútra v období od 1. januára do 19. novembra tohto roku zadržali. Celková nelegálna migrácia v rovnakom období v roku 2022 predstavovala„V súvislosti so zavedenými dočasnými hraničnými kontrolami bol od 5. októbra odopretý vstup 80 osobám, z čoho bolo 50 štátnych príslušníkov Sýrie a 30 štátnych príslušníkov Turecka,“ informoval rezort.