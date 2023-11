Študenti žurnalistiky protestovali pred Úradom vlády voči prístupu Fica a Pellegriniho k médiám (video+foto)

Fico prerušil komunikáciu so štyrmi médiami

Žiadajú ospravedlnenie

Na protestné zhromaždenie študentov prišiel poslanec

zo Smeru-SD, ktorý sa vyjadril, že TV Markíza, Denník N, denník SME a portál Aktuality.sk sú dezinformačné médiá.

Dôkaz pomstychtivosti premiéra

20.11.2023 (SITA.sk) - Niekoľko desiatok študentov žurnalistiky z Univerzity Komenského v Bratislave v pondelok protestovalo pred Úradom vlády voči prístupu premiéra Roberta Fica Smer-SD ) a predsedu parlamentu Petra Pellegriniho Hlas-SD ) k médiám.Ešte predtým im adresovali otvorený list, v ktorom oboch vyzývajú k verejnému ospravedlneniu a prehodnoteniu postoja voči novinárom.S transparentami ako "Cenzúra nezastaví pravdu, len ju urobí hlasnejšou“, „Nie novinári sú návštevou na úrade vlády, vláda je“ alebo „Útok na médiá = útok na demokraciu“ vyjadrili svoj názor na to, že Robert Fico sa rozhodol prerušiť komunikáciu so štyrmi médiami (TV Markíza, Denník N, denník SME a portál Aktuality.sk), ktoré považuje za nepriateľské.Podľa oficiálneho zdôvodnenia tlačového odboru Úradu vlády SR „sú to médiá, ktoré otvorene prejavujú nepriateľské politické postoje založené predovšetkým na zverejňovaní nepravdivých, neúplných informácií alebo na zamlčiavaní informácií".Kancelária Národnej rady (NR) SR zakázala novinárom prakticky ich činnosť v akýchkoľvek iných priestoroch okrem kapacitne obmedzenej Knižnice NR SR.„Stopercentne áno,“Študenti v otvorenom liste žiadajú Fica a Pellegriniho, aby umožnili všetkým akreditovaným médiám vykonávať slobodne svoju činnosť v priestoroch Národnej rady SR tak, ako tomu bolo doteraz.Chcú tiež, aby sa ospravedlnili za útoky voči žurnalistom z predošlých rokov, ale aj z posledných dní a aby prehodnotili svoju rétoriku voči médiám a uvedomili si vážne dôsledky svojich slovných útokov. Zároveň žiadajú, aby prijímali na úrovni vlády a národnej rady transparentné a férové rozhodnutia v oblasti fungovania médií, ktoré nepovedú k ich umlčiavaniu, ale budú poskytovať priestor na zveľaďovanie slovenskej žurnalistiky a slobody slova v krajine. Hnutie Slovensko zaslalo médiám stanovisko, v ktorom uvádza, že konanie Roberta Fica voči médiám, s ktorými prerušil akúkoľvek komunikáciu, považuje za neprípustné a nehodné predsedu vlády.Zdôrazňuje, že je to nielen neúcta voči divákom a čitateľom týchto médií, ale tiež ich odrezanie od aktuálnych informácií z Úradu vlády SR.„Ide o ďalší dôkaz pomstychtivosti Roberta Fica. Ako predseda vlády má dostatok možností, ako uviesť nepravdivé alebo neúplné informácie na pravú mieru. Jeho dnešné rozhodnutie však kladie novinárom z vybraných redakcií nesplniteľnú podmienku. Na jednej strane od nich žiada, aby informovali pravdivo, všestranne a včas, na druhej strane s nimi odmieta komunikovať, a tým im znemožňuje, aby pravdivo, všestranne a včas informovali,” uviedol poslanec NR SR Gábor Grendel Hnutie Slovensko ďalej dodalo, že po tom, čo sme oslávili už 34. výročie Dňa boja za slobodu a demokraciu, je toto pľuvanec predsedu vlády do tváre všetkým občanom, ktorí majú právo na slobodný prístup k informáciám.