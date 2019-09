Hrašnová pred odletom do Kataru: Výnimočný šampionát

Na snímke zľava kladivárka Martina Hrašnová, osemstovkárka Gabriela Gajanová a atletický tréner Pavel Slouka počas tlačovej konferencie pred odchodom na MS v atletike v katarskom Dauha 23. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 23. septembra (TASR) - Na atletických MS v Dauhe (27. septembra až 6. októbra) sa predstaví šesť slovenských reprezentantov. Kým chodci Matej Tóth a Mária Katerinka Czaková sa od minulého týždňa pripravovali na Cypre a odtiaľ odcestujú vo štvrtok priamo do Kataru, najmladšia Slovenka vo výprave strednotratiarka Gabriela Gajanová a najstaršia členka kladivárka Martina Hrašnová zvolili na prípravu domáce prostredie a do dejiska MS leteli ako prvé v pondelok. Ako piaty by mal do Kataru priletieť v nedeľu kladivár Marcel Lomnický a výpravu skompletizuje 2. októbra prekážkarka Stanislava Škvarková.Pre Gajanovú to budú premiérové seniorské majstrovstvá sveta. Devätnásťročná pretekárka má za sebou úspešnú sezónu, ktorú okorenila štvrtým miestom na prestížnom súboji Európa - USA.povedala Gajanová.Na 36-ročnú Hrašnovú čakajú už šieste MS, no určite na najexotickejšom mieste. Organizátori i športovci sa musia vyrovnať s viacerými nástrahami počasia.uviedla Hrašnová, ktorá si však nemyslí, že vzhľadom na podmienky môže ťažiť zo skúseností:Do zvláštnej situácie sa tesne pred MS dostala prekážkarka Škvarková. Na základe nových, komplikovaných pravidiel Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) mala šancu kvalifikovať sa na šampionát, hoci nesplnila limity. Tie boli také náročné, že 40-člennú štartovú listinu mali doplniť pretekárky na základe rebríčka.vysvetlil pre TASR prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok.Škvarkovej situáciu skomplikovala aj náhoda. Iba pred nedávnom sa vydala, keďže si myslela, že do Kataru nepocestuje, rozhodla sa pre výmenu pasu. Kým jej však stihli vydať nový, dozvedela sa o zmene plánov.povedal šéf výpravy Martin Pupiš, ktorý dodal, že všetko dopadlo dobre a Lajčáková by mala doraziť do Kataru 2. októbra.