IFAB zvažuje dočasné striedanie v prípade podozrenia z otrasu mozgu

Lausanne 23. septembra (TASR) - Medzinárodný výbor pre pravidlá futbalu (IFAB) zvažuje možnosť dočasného striedania v zápasoch. Týkalo by sa to prípadov podozrenia z otrasu mozgu, pri ktorých by počas ošetrovania za postrannou čiarou dočasne hral náhradník." informoval internetový portál bild.de.O tejto myšlienke by mal IFAB rokovať v polovici októbra.